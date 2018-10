publié le 31/10/2018 à 01:18

Moins de deux semaines après la sortie de Mon pays c'est l'amour, l'album posthume de Johnny Hallyday, une nouvelle annonce devrait ravir les fans de l'Idole des Jeunes. Sylvie Vartan a en effet révélé qu'elle s'apprêtait à sortir un album de reprises en hommage à son ex époux. L'opus, baptisé Avec Toi, comprendra 15 reprises de Johnny et sortira le 30 novembre prochain.



Et la playlist, en partie révélée par nos confrères du Parisien, est alléchante. Sylvie Vartan entonnera Toute la musique que j’aime, Gabrielle, Retiens la nuit, Que je t’aime, Vivre pour le meilleur et Le Pénitencier. Sang pour sang, écrite par son fils David Hallyday, devrait également figurer dans l'album.

"Je sais qu'il n'est plus et j'essaye de laisser aux gens cette image en couleurs de lui", a confié ce mardi la chanteuse de 74 ans sur Europe 1. "Je sais qu'il n'est plus là Un beau cadeau à glisser sous le sapin, à quelques semaines de Noël.