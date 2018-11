publié le 01/11/2018 à 12:13

Sylvie Vartan veut rendre hommage à sa façon à celui qu'elle a épousé en 1965 et le père de son fils David : Johnny Hallyday. Le dernier album du rockeur, Mon pays c'est l'amour, continue d'enregistrer des chiffres de ventes stratosphériques pour le marché du disque de 2018. À côté de ces nouvelles chansons, Sylvie Vartan entend rappeler aux auditeurs et spectateurs les grands classiques du répertoire du chanteur.



Le 30 novembre 2018 sortira Avec toi. Un album de reprises enregistré à Los Angeles qui contiendra 14 chansons parmi les plus célèbres de Johnny Hallyday. La Musique que j’aime, Gabrielle, Retiens la nuit, Vivre pour le meilleur, Quelque chose de Tenessee, Oh ! Ma jolie Sarah, Quand revient la nuit, Le Pénitencier, Je te promets, J’ai pleuré sur ma guitare, Mirador, Que je t’aime, Sang pour Sang et Le Message. Une quinzième piste viendra clore Avec toi : une reprise de In My Life des Beatles.

"Le fait d'enregistrer cet album était la suite logique de l'hommage que j'avais consacré à Johnny au Grand Rex au printemps dernier, explique Sylvie Vartan sur son compte Facebook. J'avais envie de chanter ses chansons, d'entendre ma voix sur ses mots... C'était quelque chose de très émouvant pour moi. J'avais envie de me souvenir de lui dans sa beauté, sa force et sa jeunesse. C'est-à-dire la période que je connais le mieux car j'ai partagé ces années avec lui, sur le plan personnel, professionnel et passionnel".

"C'était vraiment très difficile de faire une sélection, raconte la chanteuse. J'ai choisi les chansons qui ont une histoire et une résonance en moi comme Toute la musique que j'aime... Ces chansons ont leurs histoires et éveillent des souvenirs en moi."