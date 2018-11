publié le 22/11/2018 à 16:31

C'est dans cette maison de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) que Johnny Hallyday s'est éteint, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017. Baptisée "La Savannah", cette demeure, un temps mise en vente avant son gel par la justice, a été cambriolée. Un homme a été placé en garde à vue dans cette affaire.



Achetée par l'idole des jeunes et Laeticia Hallyday en 1999, cette propriété de 900 mètres carrés a été entièrement rénovée en 2010 et dispose notamment d'une salle de cinéma professionnelle, indiquait Le Parisien en janvier dernier. Elle comporte six chambres, une piscine et un terrain de tennis.

Cette somptueuse villa est située dans l'une des communes aux habitants les plus riches de France. En 2010, le revenu fiscal médian par ménage était de 74.029 euros, ce qui la plaçait en quatrième position au plan national.

