Jade, Slimane et Eric Dussart

Son arrivée dans "The Voice Kids"

Son arrivée dans "The Voice Kids"

Le meilleur d'On Refait la Télé avec Slimane et Bruno Solo !

Le meilleur d'On Refait la Télé avec Slimane et Bruno Solo !

A l'occasion de la sortie de son nouvel album 'Les chroniques d'un Cupidon', Slimane était l'invité d'On Refait la Télé samedi 21 janvier 2023. C'est lorsqu'Eric Dussart lui pose la question : "et si Esmeralda vous dit un jour qu'elle a envie de devenir chanteuse ?", que Slimane se montre inquiet. Non pas que sa fille ait une âme d'artiste : "je prie pour qu'elle soit passionnée". Ce dont il a peur, c'est qu'elle ait envie d'une vie parsemée de paillettes et de célébrité.

Qui dit célébrité dit notoriété. Qui dit notoriété dit moins de "liberté", comme l'explique le chanteur. "La liberté est je crois, la chose la plus importante. On ne se rend peut-être pas compte mais tout devient compliqué" ajoute t-il. Slimane a fait le choix de ne pas changer sa vie pour sa fille. En revanche, à titre personnel, il se prive de certaines anciennes habitudes