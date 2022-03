"Caméra Café" (M6) : dans les coulisses de l'épisode "20 ans après"

Caméra Café, le retour ! À l'occasion des 20 ans de la série d'humour, M6 a passé commande d'un épisode unique dont le tournage vient de s'achever. RTL s'est donc rendu sur le plateau en Belgique et a constaté que la magie fonctionne toujours.

Il y a beau avoir quelques rides par çi et moins de cheveux par là, on replonge tout de suite dans cette série qui a fait le succès de M6 au début des années 2000. Souvenez-vous : une machine à café, une caméra en plan fixe, le monde du travail avec Jean-Claude Convenant, (Yvan Le Bolloch), premier vendeur dans une entreprise de ventes de photocopieurs et imprimantes... Alcoolique, tricheur et macho. Et son meilleur soutien dans la boite Vévère, Hervé Dumont (Bruno Solo), syndicaliste pas très courageux et responsable du CE...

En Belgique, le décor de l'époque a été reconstitué à l'identique. Sur le plateau, l'ambiance est hyper studieuse, tout est réglé au millimètre près. Cet épisode unique va nous plonger en 2019. Jean-Claude vient d’être licencié. Il a la journée pour emballer ses affaires et quitter l’entreprise. C'est l’occasion pour Jean-Claude et Hervé de se replonger dans le passé : la mort de Johnny, mais aussi les attentats de 2015, les gilets jaunes ou encore le mouvement MeToo. On sentait sur le tournage un vrai plaisir pour les deux acteurs à se retrouver dans ce décor.

On ne retrouvera pas que ces deux personnages, les autres salariés de la boîte comme Maeva, incarnée par la comédienne Armelle, seront aussi de retour. Ils ont tous et toutes (ou presque) répondu présent. Il y aura même quelques surprises. Il ne reste aujourd'hui plus qu'à monter cet épisode qui ne devrait pas être diffusé avant plusieurs mois...