publié le 28/03/2020 à 21:15

Participer au clip de deux stars de la chanson française en plein confinement, c'est possible ! Dans un message posté sur Instagram, Slimane, triple disque de platine pour son album Versus avec Vitaa, appelle ses fans à l'aider à réaliser la vidéo de Pas beaux, son nouveau titre en featuring avec la chanteuse.

"Le but c'est que vous vous filmiez avec vos amis, vos familles, ceux avec qui vous êtes confinés sur le titre Pas beaux, des vidéos d'environ trente secondes. Vous nous les envoyez à PasBeauxLeClip@gmail.com. On choisira ensuite les meilleures pour monter le clip, qu'on va sortir très rapidement", explique le vainqueur de The Voice à ses followers sur Instagram.



Voilà une façon plutôt ludique et créative pour s'occuper à la maison. Et pourquoi pas de goûter un peu à la célébrité sans quitter sa salle de bains. Pour ce qui est de voir les deux artistes en concert, il faudra patienter un peu. La tournée prévue par Slimane et Vitaa a été repoussée en raison des mesures de confinement.

Voir cette publication sur Instagram Pas beaux Une publication partagée par SLIMANE (@slimane_officiel) le 27 Mars 2020 à 11 :14 PDT