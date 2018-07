Slimane : "Je ne veux plus faire ONPC"

publié le 07/04/2018 à 14:00

Avec plus de 200.000 exemplaires vendus, le premier album de Slimane, A bout de rêves, avait été certifié double disque de platine. Cet opus été même allé jusqu'à séduire d'autres artistes à la recherche de chansons. C'est ainsi que le chanteur avait fini par écrire et composé pour Patrick Fiori, Amaury Vassili, Lissandro mais également pour son ancien coach dans The Voice, Florent Pagny.

"Solune", le nouvel album de Slimane

Aujourd'hui, l'interprète de Paname revient dans les bacs avec Solune, son deuxième album. Solune, contraction de soleil et lune, évoque aussi la lumière en Slimane. Le trajet entre ces deux astres parcourt l'univers de l'artiste, son goût pour les sons purs, pour les mots évidents qu’on ne poserait pas ailleurs. Lorsqu’ils se rencontrent, le nouvel album de Slimane naît.



Le chanteur a débuté sa nouvelle tournée en France le 1er mars dernier à Saint-Brieuc en Côtes-d'Armor. Accompagné de cinq musiciens et deux danseurs, il va continuer à sillonner le pays. Il sera notamment le 7 avril au Zénith de Paris, le 25 avril à Biarritz, il passera à Forest en Belgique le 4 mai avant d'entamer la tournée des festivals cet été, le 4 octobre à Brest, le 11 octobre à Strasbourg, ou encore le 8 novembre à Marseille.

Celui qui a été le premier talent The Voice a obtenir un siège rouge pour la version belge de l'émission, continue de surprendre ! Cet été, Slimane fera ses premiers pas dans le 7e Art. Il sera à l'affiche du premier long métrage de Marc Fouchard intitulé Break It All.



