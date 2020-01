publié le 08/01/2020 à 12:03

Le casting de la série Ugly Betty est en deuil. Le média américain Variety rapporte le décès de Silvio Horta, créateur de la série qu'il avait adapté avec Salma Hayek. Son corps a été retrouvé dans un motel de Miami en Floride. Ce serait un suicide.

Plusieurs sources ont en effet expliqué à Variety que Silvio Horta se serait donné la mort avec une arme à feu. Il avait 45 ans. Son agent n'a pas voulu commenter les causes du décès. Né à Miami de parents cubains, Silvio Horta a démarré sa carrière en 1998 en tant que scénariste du film Urban Legend avec Jared Leto (The Dallas Buyers Club, Requiem For A Dream). Il travaille ensuite pour la télévision, toujours en tant que scénariste pour The Chronicle, puis il change de poste en se lançant dans la création de série avec Jake 2.0 puis Ugly Betty en 2006. Son adaptation de la telenovela colombienne Yo soy Betty, la fea est un immense succès pendant les 4 saisons de la série.

"Je suis choquée et j'ai le cœur brisé en apprenant la mort de Silvio Horta, le créateur d'Ugly Betty. Son talent et sa créativité m'ont apporté, ainsi qu'à d'autres, tellement de joie et de lumière. Je pense à sa famille et ses proches qui doivent souffrir - et à toute la famille d'Ugly Betty qui pleure sa disparition", a écrit America Ferrara dans un message sur Instagram, illustré par une photo en compagnie de Silvio Horta et Salma Hayek lors de la cérémonie des Golden Globes de 2007.