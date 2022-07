La star de la pop latino est dans la tourmente. Le parquet de Barcelone a annoncé, ce vendredi 29 juillet, une peine de plus de huit ans de prison contre la chanteuse Shakira pour fraude fiscale. L'interprète de Waka Waka est accusée d'avoir escroqué 14.5 millions d'euros au fisc espagnol sur les années 2012, 2013 et 2014.

Shakira ne cesse de clamer son innocence face à ces accusations. Prête à aller jusqu'au procès, la chanteuse colombienne a notamment refusé, mercredi 27 juillet, de sceller un accord avec le parquet, "confiante dans le fait que la justice lui donnera la raison", ont expliqué ses conseillers dans un communiqué.

Au mois de mai dernier, la chanteuse avait déposé un recours contre un tribunal de Barcelone pour réclamer un abandon des poursuites. Un recours finalement rejeté par la justice espagnole. Le nom de la chanteuse colombienne est notamment apparu dans l'enquête des Pandora Papers, accusant plusieurs centaines de personnes d'évasion fiscale.

La justice doit maintenant se prononcer sur la tenue ou non d'un procès. En plus de la peine de prison, le procureur demande aussi le paiement d'une amende de plus de 23 millions d'euros, indique le journal ibérique El Pais.

