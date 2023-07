Sébastien Thoen : Les Grosses Têtes "c'est un grand apéro"

Sébastien Thoen est la Grosse Tête qui parle fort. Une auditrice lui demande s'il le fait exprès, ou si son micro est mal réglé. Il nous donne une explication : "J'ai légèrement la peur d'être un peu absent, transparent, totalement invisible. Donc je meuble ! L'émission m'inspire, je suis entouré de personnes que j'aime bien, qui sont devenus des copains. J'ai l'impression que c'est un grand apéro. On se pose plein de questions et c'est comme si l'on devait dire un maximum de bêtises. J'oublie que j'ai un micro et que les gens écoutent tranquillement chez eux pour passer un bon moment ", raconte Sébastien Thoen.

Quand vient le moment des questions, l'humoriste n'a pas toujours la bonne réponse. Dans ce podcast inédit, il avoue ne pas tout connaître. Les domaines qu'il maîtrise sont la musique, la littérature, et l'actualité. "Je ne réponds pas assez bien. Dès que c'est musical, j'y arrive, mais j'aimerais bien répondre plus souvent. Je vais le faire !". En plus de revenir sur le plateau des Grosses Têtes, et d'améliorer ses réponses, Sébastien Thoen pourrait participer à une autre émission ...

LOL qui rit sort spécial Grosses Têtes ?

Sébastien Thoen pourrait participer à LOL qui rit sort à une condition : "J'avais proposé une spéciale Grosses Têtes. Il y a déjà les jeunes pour le public jeune. Maintenant, il faudrait inviter des personnes plus âgées". L'humoriste nous explique qu'il ne se sent pas prêt à intervenir toute de suite dans l'émission de Philippe Lacheau. "Je ne suis pas assez drôle, pas assez connu, pas assez jeune, pas assez beau".



Cet été, vos Grosses Têtes préférées répondent à vos questions en podcast ! Dans cet épisode inédit, Sébastien Thoen répond aux auditeurs.



