"Les Grosses Têtes" : l'histoire surréaliste de Stéphane Plaza avec une artiste peintre inconnue

Découvrez les Grosses Têtes du mercredi 3 mai 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui n’a jamais touché une casserole ni dans une manif, ni dans sa cuisine : Caroline Diament. Une Grosse Tête qui a accepté de travailler 50 ans de plus à RTL : Julie Leclerc. Une Grosse Tête qui brille et qui crane sur toutes les questions : Gérard Jugnot. Une Grosse Tête qui vient ici compléter son Dictionnaire Amoureux de la Bêtise : François Rollin. Une Grosse Tête qui a plus de chance d’être à Londres samedi prochain que La Zarra à Liverpool le samedi suivant : Steevy Boulay. Et enfin, une Grosse Tête qui a fondu en larmes quand elle a vu des manifestants casser des agences immobilières le 1er mai : Stéphane Plaza.

