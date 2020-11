Scandale des universités américaines : Lori Loughlin, incarcérée, est "une épave"

publié le 04/11/2020 à 22:32

Lori Loughlin la star de La Fête à la Maison et Summerland, est incarcérée depuis plusieurs jours en Californie. Elle a été reconnue coupable pour avoir versé, avec son époux, 500.000 dollars à un intermédiaire pour garantir l'admission de leurs deux filles à l'université de Californie du Sud (USC).

"Lori est allée en prison en étant forte, elle avait la foi, le soutien de sa famille, mais les premiers jours et ceux qui restent sont décourageants", décrit une première source anonyme au média américain Us Weekly. Une autre explique : "C'est une épave. Elle fait tout son possible pour rester courageuse et penser à la fin (de son incarcération), mais il n'y a rien qui puisse dissiper ses peurs". La star de 56 ans est incarcérée pour deux mois.

"Ce n'est que deux mois, mais elle n'arrête pas de se dire qu'il va se passer quelque chose de mal et que sa peine sera prolongée", ajoute la source anonyme. Une autre précise que Lori Loughlin espère être libérée "pour Noël".



2 ans de liberté surveillée

Dans ce scandale des universités américaines, Felicity Huffman, qui incarne Lynette Scavo dans Desperate Housewives, a passé 11 jours derrière les barreaux en octobre dernier. Sa peine avait été raccourcie à cause "du nombre de cas de coronavirus" dans la prison où elle était. Après sa peine en prison, Lori Loughlin devra verser une amende de 150.000 dollars et se soumettre à deux ans de liberté surveillée et 100 heures de travaux d'intérêt général.