Salto revendique être la 3e offre de vidéo à la demande la plus attractive

publié le 09/02/2021 à 18:13

La bataille continue de faire rage dans le monde du streaming. Face aux géants bien installés comme Netflix ou très influents comme Disney+, OCS, Arte, Apple et les autres continuent de se battre pour de précieuses parts de marché. Le nouveau service français Salto, lancé il y a trois mois, a annoncé avoir conquis 20% des nouveaux abonnements à des plateformes de streaming fin 2020, a annoncé son directeur général Thomas Follin. Ce dernier espère amplifier cette dynamique avec l'arrivée du service sur de nombreux téléviseurs connectés et la TNT.

"Salto a déboulé sur le marché français", affirme le dirigeant, qui fait valoir qu'au 4e trimestre 2020, le service "capte 20% de la croissance du marché français de la SVOD (services de vidéo à la demande sur abonnement, ndlr) en OTT", c'est-à-dire hors opérateurs. Autrement dit, la plateforme créée par France Télévisions, TF1 et M6 a décroché un nouvel abonnement sur cinq à des offres de streaming en fin d'année dernière, "ce qui fait de Salto la 3e offre la plus attractive" sur cette période, fait valoir son patron.

"Notre dynamique d'abonnements s'accélère", ajoute le dirigeant, sans commenter le chiffre avancé récemment par le quotidien économique Les Echos, qui attribuait à Salto environ 200.000 abonnés fin décembre (dont 60.000 payants). Selon lui, le profil des abonnés (50% ont moins de 35 ans ; 75% vivent hors d'Ile-de-France et 45% dans des communes de moins de 20.000 habitants), confirme le positionnement stratégique de Salto, avec une offre qui se veut populaire et résolument française (60% des programmes visionnés sont hexagonaux). "Il y a une place pour une offre populaire qui s'adresse spécifiquement au marché français, et ce que fait Salto, c'est de préempter cette place", résume Thomas Follin.

À son lancement, le service était accessible principalement via son site et ses applications, mais "à fin février, Salto couvrira 53% du marché adressable des téléviseurs connectés en France", avec des accès directs sur les TV de nombreux fabricants dont Sony, TCL, Philips et Samsung, les boîtiers Android TV et Apple TV, et sur les box de Bouygues Telecom, en attendant d'arriver chez les autres opérateurs.

En outre "nous allons innover en rendant Salto accessible sur la TNT avec un canal dédié", dans le cadre d'une expérimentation encadrée par le CSA, annonce Thomas Follin. Ce qui rendra la plateforme prochainement accessible aux nombreux téléspectateurs qui reçoivent toujours la télé via la TNT et ne sont pas équipés d'une TV connectée.