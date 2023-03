RTL fête ses 90 ans : écoutez 9 moments qui ont marqué l'histoire de la radio

Le 15 mars 1933, RTL naissait sous le nom "Radio Luxembourg". Simple radio associative depuis 1922, elle diffuse désormais sur la majeure partie de l'Europe. En septembre 1939, Radio Luxembourg cesse d'émettre en raison de la Seconde Guerre mondiale, pour ne revenir sur les ondes qu'à partir de 1944.

Après la guerre, la radio se veut populaire, entre information et émissions de divertissement. Et c'est dans le Radio-Circus que l'abbé Pierre empocha 512.000 F pour les Compagnons d'Emmaüs, grâce au Quitte ou double, un an après son appel au secours des sans-abris sur Radio-Luxembourg, le 1er février 1954.

En 1955, l'arrivée d'Europe 1 concurrence Radio-Luxembourg, rebaptisée "RTL" (pour "Radio Télévision Luxembourg") en 1966. Modernisée dans les années 1970, la décennie voit la création de programmes désormais cultes comme La Valise, Le Journal Inattendu, Stop ou Encore et Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard. Les années 1980 sont l'âge d'or de la radio, avec la naissance du slogan "RTL, c'est vous" et l'arrivée de Michel Drucker.

1974 - Prise d'otage chez Max Meynier

À écouter 90 ans de RTL - 1974, une prise d'otages à RTL 00:00:21

"Les routiers sont sympas" avec Max Meynier, c'est l'émission de l'entraide sur RTL entre 1972 à 1983. Dans la nuit du 8 au 9 février 1974, Jacques Robert, un déséquilibré multirécidiviste connu des services de police aussi bien que de la médecine psychiatrique, parvint à entrer dans le studio de la rue Bayard et prend en otage Max Meynier, sa scripte et le technicien-réalisateur.

Armé d'un revolver 7.65mm et d'une grenade quadrillée dégoupillée (dont on saura après qu'elle était factice), il réclamait une demi-heure d'antenne sur les trois chaînes de l'ORTF. Après plus de cinq heures de prise d'otages, Max Meynier parvient à le maîtriser en le convainquant de se rendre à la police.



1969 - Un reporter de RTL essuie des balles au Vietnam

À écouter 90 ans de RTL - 1969, Jacques Danois couvre la guerre du Vietnam 00:00:48

En 1969, Jacques Danois, grand reporter à RTL, couvre la guerre du Vietnam, il embarque dans un avion américain quand celui-ci est pris pour cible par le Front national de libération du Sud Viêt Nam.

1974 - Une grand-mère accuse Drucker

À écouter 90 ans de RTL - 1974, une grand-mère accuse à tort Michel Drucker 00:00:44

La valise RTL débarque en 1974 sur l'antenne. Première valise gagnée en août avec André Torrent, puis elle devient "itinérante" avec Michel Drucker. Mais un jour rien ne va se passer comme prévu. L'animateur se trouve Porte Maillot avec un petit garçon. La grand-mère qu'il appelle en direct pense que Michel Drucker est un pédophile : "Laissez ce petit tranquille !", lui hurle-t-elle au téléphone.

1964 - Sheila et le FBI

À écouter 90 ans de RTL - 1964, Sheila et... le FBI 00:00:43

Dans les années 1960, RTL tente de lutter contre Europe 1 et Salut les copains. En février 1964, la radio dégaine un feuilleton (jamais rediffusé depuis) : Les aventures extraordinaires de Sheila, avec Sheila donc, et, plus étonnant, Yves Rénier. Le futur Commissaire Moulin n'est à l'époque n'est pas connu, il ne fera Belphégor à la télé qu'un an après, en 1965.

1983 - Johnny dit "Stop"

À écouter 90 ans de RTL - 1983, quand Johnny appelle pour dire "Stop" 00:00:22

Le 1er janvier 1983, Evelyne Pagès est la première présentatrice du Stop ou encore, quand elle reçoit un coup de fil de Johnny Hallyday qui dit "stop". RTL le diffuse depuis 9h du matin. Johnny est un fidèle de l'antenne.

1966 - Johnny réagit à la naissance de son fils David