Seconde Guerre mondiale : l'incroyable histoire de l'émetteur grandes ondes de RTL

Le sujet du jour. Le 10 septembre 1944, les Américains libèrent le Luxembourg. À l'époque, l'émetteur de RTL, baptisé Radio Luxembourg, tient encore debout et les Américains relancent assez rapidement la radio pour diffuser de la "propagande blanche" (de la propagande "pro-américaine"). En parallèle, un bureau secret de l'armée américaine, le bureau de la guerre psychologique de la 12ᵉ armée, lance "l'opération Annie". Une fausse radio pirate qui utilise l'émetteur grandes ondes de RTL, la nuit entre 2 heures et 6 heures du matin.

Pendant des semaines, des universitaires américains, des journalistes, des artistes, des soldats, tous parlant allemand, vivent dans une villa cossue au Luxembourg, la "villa Annie", occupée durant la guerre par un dignitaire nazi. Ces hommes raconteront bien plus tard que pour être vraiment dans l'ambiance, ils avaient conservés à l'intérieur tous les drapeaux nazis, les bustes d'Adolf Hitler et portaient même des uniformes. On dote la radio d'un générique, baptisé en interne : Cheval de Troie.

Pourquoi on en parle ? Comment Radio Luxembourg a opéré l'action "fake news" dirigée par des Américains ?

"Pour 'l'opération Annie', les Américains ont préféré utiliser l'émetteur de Radio Luxembourg très puissant qui pouvait résister aux émissions de brouillage des Allemands", explique Michel Fremy, passionné de radio et animateur de la page Facebook Radio Magazine.



RTL cessera à partir du 1er janvier prochain sa diffusion en Grandes Ondes.



