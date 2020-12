Royaume-Uni : Rita Ora présente ses excuses pour avoir enfreint le confinement

publié le 01/12/2020 à 00:31

Aucun citoyen n'est au-dessus des lois, et au Royaume-Uni, la chanteuse et actrice Rita Ora en a fait l'expérience. Les sujets de sa Majesté sont aussi en plein confinement jusqu'au 2 décembre, et doivent s'astreindre à des restrictions de déplacement et également de rassemblement. Et c'est cette dernière règle que l'artiste n'a pas respectée.

Samedi 28 novembre, Rita Ora a fêté son 30e anniversaire avec quelques invités chez elle, au mépris des règles sanitaires, ce qui l'a amené à présenter des excuses lundi via son compte Instagram. "Je suis profondément désolée d'avoir enfreint les règles et je comprends que cela met les gens en danger", a indiqué la chanteuse dans une publication Instagram, qui regrette "une erreur de jugement grave et inexcusable".

"C'était une décision prise sur un coup de tête, en ayant en tête l'idée malavisée qu'on allait bientôt sortir de confinement et que tout irait bien", a-t-elle ajouté. Du côté des autorités, Scotland Yard a indiqué avoir reçu un appel afin de signaler des infractions aux règles de confinement dans la quartier huppé de Notting Hill.

Le confinement "vaut pour tout le monde"

Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 58.500 morts et 1,6 million de cas positifs, chaque région définit sa propre stratégie sanitaire face au virus. En Angleterre, le confinement général instauré début novembre pour un mois s'achèvera mercredi. Mais d'ici là, "il est important que tout le monde dans la société donne l'exemple en suivant les règles - cela vaut pour tout le monde, y compris les célébrités", a rappelé lundi le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson,

"Il est vital que chacun respecte les règles afin de réduire la transmission du virus, mais l'application de la loi est du ressort de la police", a-t-il cependant ajouté. "Même si ça n'arrange rien, je tiens à m'excuser", a ajouté Rita Ora sur Instagram, disant "assumer l'entière responsabilité" de ces "actions irresponsables".

Selon une source citée par le tabloïd britannique The Daily Mail, la star aurait payé le soir même l'amende de 10.000 livres (11.200 euros), encourue pour toute rupture du confinement.