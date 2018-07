publié le 11/04/2018 à 07:38

L’attente du "Royal Baby" numéro 3 a officiellement commencé. Comme pour George et Charlotte il y a quatre et deux ans, Kate Middleton accouchera à l’hôpital St. Mary dans le quartier de Paddington, au nord de Londres. Et devant la Lindo Wing, l’ultra chic aile de la maternité, les préparations sont désormais visibles.



Il ne s’agit pour l’instant que de quelques barrières, plots et marquages au sol, mais bientôt les fans de la famille royale vont arriver avec leurs tentes de camping, leurs drapeaux et leurs nounours qu’ils espéreront offrir à Kate et William quand il sortiront avec leur troisième enfant dans les bras...

Et justement ce "Royal Baby" fait l’objet d’autant que spéculations que George et Charlotte selon Rupert Adams, du Bookmaker William Hill. Pour l’instant, 57.000 euros ont été pariés sur le bébé. Sur son sexe notamment. Les Britanniques sont aussi nombreux à garantir une fille ou un garçon…

Mais quand on voit les chiffres concernant les prénoms, on comprend qu’il y a une nette préférence pour une princesse. "90% des paris ont été placés sur des prénoms féminins, explique Rupert Adams. Mary est le favori à 3 contre 1, puis il y a Alice, Victoria et Elizabeth. Si c’est un garçon, on en a 3 à égalité : Albert, Arthur et Freddy ou Frederick tous à 14 contre 1".



Et pour ce qui est de la date d’arrivée du bébé, les parieurs misent sur cette semaine, peut-être même dimanche.