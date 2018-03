À 13 ans, Kate Middleton savait qu'elle épouserait un "beau et riche William"

Kate Middleton - 13 years old, School Play - 1995 [ALL PARTS]

publié le 06/03/2018 à 19:23

Kate Middleton avait-elle déjà prévue de courtiser le prince William alors qu'elle n'était qu'une enfant ? Ou peut-être a-t-elle lu dans l'avenir ? Nul ne pourra le savoir et la possibilité que toute cette histoire ne soit qu'une coïncidence est sans doute la plus plausible. Mais quelle coïncidence !



Alors que la jeune Kate n'avait que 13 ans et qu'elle jouait une pièce de théâtre en classes préparatoires à St Andrews, un autre élève qui interprétait le rôle d'un voyant lui prédit une rencontre avec son futur époux.

"Vous allez rencontrer un beau et riche gentleman", récitait le voyant. "Tombera-t-il amoureux de moi ? M’épousera-t-il ?", interrogeait alors la jeune Kate. "Oui, et il vous emmènera à Londres". Ces premières réponses sont déjà terriblement proches de la réalité mais la pièce allait encore plus loin en proposant une scène de demande en mariage du fameux futur époux, un dénommé... William.

Un heureux hasard repéré par nos confères du magazine américain People. Reste à savoir si la comédienne Meghan Markle, future épouse de Harry, a aussi de telles prophéties dans son passé.