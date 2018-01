publié le 24/01/2018 à 19:01

Nul ne sait encore le sexe du troisième enfant de Kate middleton et son prince d’époux William, et pourtant les paris vont bon train. Il faut dire qu'au Royaume-Uni, on peut parier sur à peu près toutes les informations : les résultats d'un match de foot, la couleur du chapeau de la reine Elizabeth, les courses de chien ou le nom de l'acteur ou actrice qui sera le prochain James Bond...



Leur premier fils porte trois prénoms : George Alexander Louis. Sa petite sœur qui vient de fêter ses deux ans a aussi trois prénoms particulièrement lourds à porter : Charlotte Elizabeth Diana. Les bookmakers parient en direct et les parieurs sont assez traditionalistes dans le sens où des choix liés à l'Histoire semblent l'emporter.

Si c'est une fille, les parieurs prédisent Alice, en hommage à la mère du prince Philip, Alice de Battenberg. arrivent ensuite Amelia, Alexandra, Isabella, Mary ou Victoria. Des prénoms illustres portés par la noblesse ou la royauté du pays. Kate pourrait aussi récupérer quelques noms dans sa propre famille comme Valerie et Dorothy, ses grands-mères, ou Carole pour sa mère.

La famille royale ? Celle de Kate ?

Si l'enfant est un garçon : Albert, en mémoire de l'amour qu'avait la reine Victoria pour son époux. Depuis Victoria le nom est souvent donné dans la famille royale en première ou deuxième place. Le père d'Elizabeth II, George VI était connu sous le surnom de Bertie (Albert Frederick Arthur George). Viennent ensuite : Arthur (deuxième prénom de William et lié à jamais à la légende du roi Arthur), Charles (le grand-père de l'enfant), Philip (l'arrière grand-père), Francis, James ou Frederick.



Des noms moins historiques, liés à l'entourage de Kate pourraient aussi servir d'inspiration : Peter, Ronald, Thomas ou Samuel. Ce dernier serait un bel hommage à l'amie de Kate et William, Sam Waley-Cohen, qui aurait eu un rôle dans la réconciliation des deux jeunes gens après une séparation en 2007.



Il faudra attendre le printemps 2018 (vers avril) pour avoir une confirmation et peut être devenir riche si vous pariez vos économies sur "Chardonnay" ou "Posh", les deux noms improbables en bas du classement des bookmakers. Une cote de 1/500...

