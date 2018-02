publié le 19/02/2018 à 08:44

Il n'y avait qu'une couleur qui avait le droit de citer sur le tapis rouge des BAFTA pour la remise des prix de l'Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision : le noir. Comme pour les Golden Globes quelques mois auparavant, les actrices et acteurs ont décidé d'abandonner les couleurs pour accompagner le mouvement de libération de la parole après l'onde de choc de l'affaire Weinstein.



Une invitée cependant portait une couleur différente : Kate Middleton, la duchesse de Cambridge et épouse du prince William. Vêtue d'une longue robe d'un vert profond ceinturée de noir de la maison britannique Packham, la duchesse a fait forte impression.

Son élégance était célébrée naturellement, mais beaucoup d'internautes ont critiqué le fait que Kate Middleton n'a pas respecté le dress-code de la soirée.

Manque de courage ou protocole ?

Kate Middleton serait-elle en opposition avec le mouvement Me Too et Time's Up ? Si le palais de Kensington n'a pas apporté une réponse définitive à cette interrogation, il y a fort à parier que la duchesse ait été contrainte de choisir une autre couleur pour ne pas avoir à manifester une opinion politique. Les membres de la famille royale n'ont en effet pas le droit de voter et sont implicitement tenus par le protocole à un devoir de réserve.



Certains commentateurs pointaient du doigt un manque de courage de la duchesse : "Je sais que la famille royale ne peut pas participer à des manifestations, mais est-ce que ça aurait été si grave de voir Kate Middleton porter du noir ?, s'interrogeait la journaliste Rachel McGrath sur Twitter, je ne me sens pas soutenue, ils ont beau être la face moderne de la monarchie, tout cela montre que rien n'a vraiment changé".

I know the Royals aren’t supposed to get involved with “protests” or anything… but would it really have been THAT bad for Kate Middleton to wear black??? #BAFTAs2018 — Rachel McGrath (@RachelMcGrath) 18 février 2018

Des internautes tentaient de défendre la duchesse en expliquant qu'elle ne s'habillait que rarement en noir. Une théorie rapidement démontée par d'autres utilisateurs des réseaux sociaux qui ont posté un grand nombre de photo de Kate Middleton avec des tenues noires.

Thread on Kate Middleton wearing black #noexcue @KensingtonRoyal pic.twitter.com/2gE9I4GTR2 — God Bless America & No One Else (@protectusaonly) 18 février 2018

L'actrice américaine Allison Janney (récompensée par un BAFTA pour son rôle dans Moi, Tonya) a quant à elle décidé d’apporter un peu de sagesse et de sororité à cette polémique : "Je ne jugerai jamais personne à cause de leurs vêtements, clamait-elle dans la salle de presse. Elle était absolument splendide et je suis très heureux pour eux qu'elle soit de nouveau enceinte. C'est une femme extraordinaire. Et elle peut porter ce qu'elle veut."

L'énigme Meghan Markle

À noter que que le prince Harry et sa future épouse, l'actrice américaine Meghan Markle, n'étaient pas présents aux BAFTA. Impossible de savoir ce qu'aurait fait la comédienne qui avant ses fiançailles n'hésitait pas à prendre position contre Donald Trump ou pour les avancées féministes.



Le prince William étant le président de l'Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision, il aurait été inconvenant que les futurs mariés fassent de l'ombre au couple Kate/William.