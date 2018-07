publié le 31/05/2017 à 16:16

Que de stars à Roland-Garros ! Depuis le 28 mai et jusqu’au 11 juin prochain, les plus grands joueurs et joueuses du tennis mondial vont s'affronter sur les différents courts de la porte d'Auteuil à Paris. Et si l'événement sportif est suivi par de très nombreux spectateurs qui font le déplacement, de nombreux people aussi passionnées de tennis ont été aperçues dans les rangs. Ainsi M Pokora, chanteur à succès et coach de la saison 6 de The Voice et la Miss Univers 2017 Iris Mittenaere ont fait forte impression dans les tribunes lors du match opposant Gaël Monfils à Dustin Brown.



Les amateurs de ballon rond ne sont pas reste pour ce 116e tournoi de Roland-Garros comme le jeune Kylian Mbappé, attaquant vedette de l'AS Monaco, accompagné de son père Wilfried, lors du match opposant Lucas Pouille à Julien Benneteau, le 28 mai dernier. L'ancien footballeur Alain Boghossian, membre de la fameuse dream team de 1998, a aussi été aperçu dans les gradins.

Enfin, la reine du shopping Christina Cordula et son fils ont assisté au match, tout comme le comédien François Xavier-Demaison. Le DJ Bob Sinclar a profité aussi d'une session sur un court, avant d'attaquer ses prochains shows dans les festivals estivaux.