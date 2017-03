publié le 16/03/2017 à 14:28

Iris Mittenaere est de retour en France. Après avoir remporté le titre de Miss Univers, le 29 janvier dernier, la Lilloise de 24 ans entame une semaine marathon. Première apparition officielle pour elle, le Journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut, sur TF1, jeudi 16 mars. Iris Mittenaere est revenue sur ses premières semaines en temps que reine de beauté. "C'est assez incroyable, j'ai encore un peu de mal à réaliser tout ça", confie la jeune femme, qui n'imaginait pas un jour décrocher la couronne de Miss Univers. Et d'ajouter : "Ma vie a complètement changé".



Miss France 2016, qui vit désormais à New-York, est de passage dans l'Hexagone, le temps de quelques rendez-vous très attendus. Elle sera notamment reçue par le président de la République, vendredi 17 mars, à l'Elysée. "Je suis très honorée que François Hollande me reçoive", commente-t-elle. Miss Univers sera également de retour dans sa ville natale, Lille, le dimanche 19 mars. Il faut dire que depuis son couronnement, Iris Mittenaere a un programme très chargé.

Miss Univers oui, mais les pieds sur terre

L'aventure Miss Univers durera donc un an pour la reine de beauté. Et pour ce qui est de l'avenir, Iris Mittenaere est sûre d'elle. La jeune femme, à qui il reste deux ans d'études en chirurgie dentaire, ne se ferme aucune porte. Le cinéma ? Pourquoi pas. "On ne m'a pas fait de proposition, mais j'aimerais bien essayer ! Il me reste deux ans d'études, mais je suis une femme, et on peut absolument tout faire ! Je peux finir mes études et faire du cinéma si j'en ai envie", affirme-t-elle.

Entre deux voyages, la jeune femme prend tout de même du temps pour elle. "Ils font attention à ce qu'on soit heureux, j'ai du temps pour moi, du temps pour travailler. Ce n'est pas très différent de Miss France, on fait plus de voyages à l'international, mais c'est le même fonctionnement", assure Iris Mittenaere, avant de conclure : "J'ai aussi du temps pour moi, pour ma vie privée. Ma maman me suit un peu partout".

Iris Mittenaere, une fierté nationale

La jeune Miss Univers est "notre grand rayon de soleil", complimente Jean-Pierre Pernaut. Une lumière certes, mais également le symbole de la France à travers le monde. "Iris, c'est la fierté de l'organisation Miss France. On est souvent passé près de la couronne et elle nous a fait un formidable cadeau", commente Sylvie Tellier, présidente de la Société Miss France. Une ambassadrice fière de ses couleurs et de son pays, comme elle le confie : "La France me manque tout le temps, sa gastronomie, ses paysages, ça me manque".

Une pétition a même vu le jour, pour qu'Iris Mittenaere soit la prochaine figure de Marianne, symbole ultime de la France. Parmi les signatures, celle du comédien du Nord, Dany Boon. "Je suis honorée qu'ils pensent à moi comme Marianne", commente-t-elle, avant d'ajouter : "J'adore Dany Boon, ça a été ma plus belle rencontre pendant mon année de Miss France".



La Française qui parcourt le monde, se dit honorée de pouvoir promouvoir la culture tricolore dans chacun de ses voyages. "Je me sens ambassadrice de la France", ajoute-t-elle.