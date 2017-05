publié le 31/05/2017 à 11:02

Lucas Pouille, Benjmain Bonzi, Richard Gasquet, Gaël Monfils, Pierre-Hugues Herbert et Jérémy Chardy chez les messieurs, Kristina Mladenovic, Océane Dodin, Pauline Parmentier, Alizé Cornet, Caroline Garcia et Chloé Paquet chez les dames. Voici pour l'instant les 12 Français et Françaises qui ont franchi le 1er tour de ce Roland-Garros 2017.



Jo-Wilfried Tsonga peut encore espérer les rejoindre. Mais le numéro 1 national, 11e mondial, n'a aucun droit à l'erreur face à l'Argentin Renzo Olivo, 91e au classement ATP. Il va revenir sur le court central après la rencontre entre l'Américaine Venus Williams et la Japonaise Kurumi Nara, pas avant 12h30. Le score est de 2 sets à 1 et 5 jeux à 4 en faveur d'Olivo. Si Tsonga ne remporte pas son service, ce sera terminé.

Toujours sur le court central, Lucas Pouille (17e mondial) sera opposé en fin de journée à un spécialiste de la terra battue, l'expérimenté Brésilien Thomaz Belluci (61e). Inconnu du grand public avant le coup d'envoi du tournoi, Benjamin Bonzi, 20 ans, 266e joueur mondial, se frottera lui aussi à un joueur à l'aise sur ocre, l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (19e).



Sur le papier, la mission s'annonce aussi impossible pour Océane Dodin (56e au classement WTA) face à la Russe Svetlana Kuznetsova, titrée en 2009. Si elle est remise de ses douleurs au dos, Kristina Mladenovic (14e) s'avancera, elle, en favorite contre l'Italienne Sara Errani (91e). En théorie, Rafael Nadal (4e) et Novak Djokovic (2e) n'ont rien à craindre face au Néerlandais Robin Haase (46e) et au Portugais Joao Sousa (59e).

Le film de la journée :

12h19 - 1er résultat de la journée : la Lettone Jelena Ostapenko bat la Porto-Ricaine Monica Puig 6-3, 6-2.



12h11 - Venus Williams mène 6-3, 2-0, le match de Jo-Wilfried Tsonga devrait reprendre très bientôt.



11h45 - Goffin et Stosur empochent le 1er set de leurs rencontres respectives 6-2 face à Stakhovsky et Flipkens.



11h29 - Deux surprises pour le moment : l'Autrichien Dominic Thiem, tête de série numéro 6, est mené 3-0 par l'Italien Simone Bolelli. Le Croate Borna Coric est lui aussi dominé, 3-1, par l'Américain Steve Johnson.



11h21 - Le Belge David Goffin, outsider de ce tournoi, a déjà le break en poche face à l'Ukrainien Sergiy Stakhovsky. 2-0.



11h08 - L'échauffement se termine sur tous les courts pour les premières rencontres.



11h02 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 4e journée Porte d'Auteuil.