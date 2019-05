publié le 21/05/2019 à 12:50

La prestation de la reine de la pop était très attendue et la déception fut immense pour ses fans. Invitée (à grands frais) à se produire après les concurrents de l'Eurovision ce samedi 18 mai 2019 à Tel Aviv, Madonna a fait pleuvoir les fausses notes.



La réaction du public et des téléspectateurs était unanime : Madonna chantait faux. Et n'est la scénographie spectaculaire n'a pas réussi à compenser l'échec. Heureusement pour la chanteuse, la technologie est là pour effacer ces petites imprécisions. Si le direct était faux, le replay, lui, est étonnamment juste.

On peut constater le travail de chirurgie sonore en comparant la vidéo de l'intégrale de l'Eurovision (prestation de Madonna entre 2h56 et 3h04) et la vidéo disponible sur la chaîne YouTube de la chanteuse. Les notes sont tenues, justes et moins tremblotantes grâce aux merveilles de l'auto-tune (dont Madonna a abusé pour sa deuxième chanson par ailleurs...). Fautes corrigées, à moitié pardonnées ?

Si vous voulez revoir ce que Like A Prayer donne, nous avons compilé pour vous les trois versions en haut de cet article : la version corrigée, la version originale et, pour le plaisir, le clip original de 1989.