publié le 07/10/2020 à 15:44

Rihanna a promis qu'elle fera désormais bien plus attention. La chanteuse et créatrice de cosmétique a présenté ses excuses pour avoir inclus des textes coraniques lors de son show Savage X Fenty Show Vol. 2, que l'on peut retrouver sur la plateforme Amazon Prime. "Je voudrais remercier la communauté musulmane pour m'avoir éclairé sur le caractère offensant, mais involontaire, de mon défilé Savage x Fenty, écrit l'artiste sur Instagram. Je voudrais m'excuser pour ce qui est une erreur d'appréciation. Nous comprenons que nous avons blessé de nombreux musulmans et cela m’attriste profondément."

Le défilé proposait en habillage sonore une chanson de Coucou Chloe baptisé Doom qui reprenait un sample d'une autre chanson contenant un certain nombre de hadiths, soit les paroles rapportées du prophète Mahomet dont certains sont considérés comme sacrés et d'autres sont intensément discutés par les théologiens et islamologues du monde. Coucou Chloe a elle aussi présenté ses excuses sur Twitter le 5 octobre en expliquant qu'elle ne connaissait pas le sens et la portée des paroles du sample qu'elle avait emprunté pour Doom.

Rihanna a précisé qu'elle prenait cette affaire très au sérieux et qu'elle fera tout pour éviter qu'une pareille polémique ne se reproduise à l'avenir. "Je ne veux pas manquer de respect à Dieu ou à n'importe quelle forme de religion, continuait la créatrice de Fenty sur Instagram. Utiliser cette chanson pour notre projet était parfaitement irresponsable. Dans le futur nous ferons en sorte qu'une erreur pareille ne se reproduise pas. Merci pour votre pardon et votre compréhension. Rih".

Rihanna n'a pas hésité à tenir des discours politiques ces derniers mois en soutenant le mouvement "Black Lives Matter" ou encore la question de la diversité des corps et des représentations dans la mode ou la musique.