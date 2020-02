Diam's lance son agence de voyage de pèlerinage pour La Mecque

publié le 22/02/2020 à 14:41

L'ancienne star du rap est désormais en quête de clients. Mélanie Georgiades, plus connue sous le pseudonyme de Diam's. L'ex-rappeuse, qui s'est convertie à l'Islam en 2008, a annoncé jeudi 20 février qu'elle comptait ouvrir une agence de voyage spécialisée dans la Omra, le pèlerinage en direction de La Mecque en Arabie saoudite.

Le nom de cette agence ? "Hégérie voyage", précise la star dans un post sur Instagram. "Depuis deux ans, je passe énormément de temps à Médine, cette ville si chère au cœur des croyants", souligne celle qui préfère désormais qu'on l'appelle Mélanie.

La jeune femme a donc réalisé son rêve, celui "d'offrir à [s]es frères et sœurs la possibilité de venir faire la Omra dans les meilleures conditions, en toute confiance et sérénité". Contrairement au grand pèlerinage, le Hajj, la Omra peut se faire tous les mois de l'année. C'est ainsi qu'on peut d'ores et déjà réserver un voyage pour mars. Un autre sera organisé en avril, avant le ramadan.

Depuis qu'elle avait posté une story laissant présager un projet important, il y a trois mois, des rumeurs avaient circulé. D'autant plus que l'ancienne star n'en n'est pas à sa première reconversion professionnelle : après avoir abandonné la musique, elle s'était investie... dans la papeterie. En novembre dernier, Mélanie Georgiades s'était confiée sur son addiction aux "cachets" et sa dépression.