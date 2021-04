Quel avenir pour la dynastie des Windsor ?

et Christelle Rebière

publié le 23/04/2021 à 06:52

Avec ses 69 ans de règne, la reine jouit d'une notoriété rarement égalée. Mais les générations de monarques à venir seront-elles aussi populaires qu'Elizabeth II ?



Juste derrière la reine Elizabeth dans l'ordre de succession se trouve le prince Charles. Un personnage parfois mal aimé mais surtout mal connu car si le prince Charles reste relativement discret, il est préparé depuis plusieurs décennies à succéder à sa mère. "Il est le Royal qui lève le plus de fonds pour les associations chaque année, dans toute l'Europe. Donc, il fait un travail de terrain absolument extraordinaire", explique Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue.

Pour ce qui est des jeunes générations, il est peu probable qu'elles témoignent de la même abnégation que le couple royal actuel. Mais Kate et William forment tout de même un couple très apprécié des britanniques : "Dans le contexte actuel, il faut reconnaître à William que depuis maintenant dix ans qu'ils sont mariés, ils font tout ce qu'il faut. On a quasiment rien à leur reprocher. Les quelques rumeurs qui les ont impactés, ils les ont fait passer grâce à leur travail de terrain", détaille la journaliste.

Une monarchie qui fonctionne au-delà des personnalités

L'avenir des familles royale serait-il hors d'Angleterre ? Adélaïde de Clermont-Tonnerre reconnait que certaines nouvelles têtes couronnées européennes pourraient se démarquer. "On a toute une génération assez admirable et qui peut, au fond, tirer son épingle du jeu. On a une future souveraine en Belgique, une future souveraine en Espagne...".

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcast

Google Podcast

Toutefois, même si la famille royale britannique a été secouée de scandales et de rumeurs ces dernières années, notamment avec l'interview que Harry et Meghan ont donné à Oprah Winfrey en mars dernier, cela ne devrait pas éclipser la puissance de la monarchie britannique : "Avoir la légende de la reine Elisabeth, c'est difficile, honnêtement. Mais l'institution monarchique a continué à fonctionner et a fonctionné très efficacement, même avec des personnages moins rayonnants."