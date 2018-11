Qu'est-ce que le DAB+, la norme qui va propulser la radio au XXIe siècle ?

publié le 25/11/2018 à 21:16

Les radios RTL, RTL 2 et Fun Radio, RMC et BFM Business (NextRadioTV), Radio Classique, et Europe 1 ont annoncé mercredi 21 novembre s'être portées candidates auprès du CSA pour une diffusion numérique nationale en DAB+, la dernière technologie en matière de radio numérique.



La technologie DAB+ (Digital Audio Broadcasting), successeur numérique de la FM qui passe comme elle par les ondes hertziennes, est l'équivalent radio de la TNT. Le CSA, qui y voit l'avenir de la radio, tente depuis plusieurs années de pousser son développement. Déjà déployé dans d'autres pays, ce mode de diffusion, qui propose une meilleure qualité sonore, ouvre la voie à l'arrivée de nouveaux entrants et implique des investissements, ce qui freinait jusqu'ici l'intérêt des grandes radios privées.

Fini les "petits crachouillis" qui polluent l'écoute d'une radio, promet sur RTL Jérôme Hirigoyen, directeurs des opérations chez TDF. Cette nouvelle norme permettra également "d'élargir le paysage radiophonique, en particulier pour les villes qui n'ont que quelques radios". Le CSA a d'ailleurs accéléré cette année la couverture du territoire en DAB+, accessible à Paris, Nice, Marseille et les Hauts-de-France avant Lyon et Strasbourg en décembre, ce qui devrait permettre de couvrir 20% de la population française.

Le CSA avait lancé en juillet un appel à candidatures pour des fréquences nationales (hors Dom-Tom) qui se clôturait ce mercredi. Pour le moment, une vingtaine de dossiers ont été déposés, mais les candidats ayant jusqu'à mercredi minuit pour les envois postaux, le résultat final ne sera connu que dans quelques jours.

L'actualité média de la semaine :

- Une fois de plus, l'actualité des "gilets Jaunes" a été favorable aux chaînes d'informations en continue. BFMTV était samedi 24 novembre la 3e chaîne de France, derrière TF1 et France 2.



- L'ex-animateur de TF1 Raymond Mondet, alias "Nicolas le Jardinier", figure médiatique des années 80 à la célèbre moustache, est décédé mercredi 21 novembre à Montreuil (Seine-Saint-Denis) à l'âge de 89 ans, a annoncé sur sa page Facebook le magazine Rustica, dont il a été rédacteur en chef.



- Le cri du cœur de Delphine Ernotte. La grande patronne de France Télévisions en a assez que ses programmes soient repris sur YouTube ou ses séries sur Netflix sans une vraie contre-partie financière. "Ce qu'on touche, c'est que dalle, c'est du pourboire pour le petit personnel", a-t-elle fulminé. Une situation dont se plaignent également les dirigeants des groupes TF1 et M6.



- Le handball a décidément le vent en poupe à la télévision. Après avoir acquis les droits des finales des mondiaux hommes et femmes de 2019 à 2025, TF1 vient d'acheter auprès de BeIN Sports, qui diffusera l'intégralité des rencontres des Bleus, les droits de plusieurs autres matchs, dont les demi-finales et les matches de poules.



- 20 mois après le déménagement de RTL de la rue Bayard à Neuilly, Europe 1 a quitté à son tour le quartier des Champs-Élysées. Après 63 ans rue François-1er, les Bleus ont emménagé rue des Cévennes, dans le XVe arrondissement de la capitale, dans les anciens locaux de Canal+.