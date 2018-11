publié le 06/11/2018 à 12:50

Ça y est, ils sont bel et bien présents. Les téléfilms de Noël sont diffusés depuis le lundi 5 novembre 2018 sur la chaîne M6. À l'approche des fêtes de fin d'année ce type de programme arrive à fédérer beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices. Une bonne dose d'amour, de magie et d'émotion sont souvent les ingrédients les plus efficaces pour passer une bonne après-midi sous son plaid.



Chaque jour M6 proposera un téléfilm de Noël à partir de 13h50. Un Cowboy pour Noël, Une famille pour Noël, ou bien encore Noël en dansant, viendront ainsi égailler vos après-midi. Dans celui d’aujourd’hui, mardi 6 novembre 2018, vous suivrez les aventures d'Holly, une jeune femme fiancée à un certain Adam. Les deux amoureux ne peuvent pas passer le réveillon de Noël ensemble en raison de l'emploi du temps surchargé de monsieur.



La jeune femme décide alors de lui réserver une surprise et d'aller le rejoindre en car. Mais celui-ci va tomber en panne. Luke, un charmant cowboy texan assis à ses côtés décide alors de louer une voiture pour rejoindre New York et ainsi l'accompagner.

Nul doute que l'histoire de ce téléfilm saura assurément vous séduire. Celui diffusé lundi 5 novembre 2018 - La petite boutique de Noël - a rassemblé plus de 800.000 curieux devant leur écran de télévision avec un total de 10,5% de part de marché.