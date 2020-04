Programme TV : ce soir, la finale de "Pékin Express" sur M6

publié le 07/04/2020 à 18:00

Au programme pour votre soirée du 8 avril 2020, trois épisodes de la série américaine Prodigal Son sur TF1 à 21h05. Il reste 11 épisodes en stock pour une diffusion ultérieure.



Prodigal Son raconte les enquêtes d'un "profiler" (criminologue), Malcolm Bright (Tom Payne de The Walking Dead) traumatisé par son père, Martin Whitly (Michael Sheen de The Good Fight), un brillant chirurgien incarcéré pour avoir assassiné 33 personnes. C'est évidamment anxiogène, de nombreux médias en déduisent que c'est la raison de la déprogrammation de la série. Elle est surtout due au fait que les épisodes suivants n'ont pu être doublés, puisque les studios sont fermés.

Les épisodes de ce soir sont très sombres, dans l'intrigue et le manque de luminosité. Mardi prochain Prodigal Son laissera sa place au premier volet de la saga Harry Potter sur TF1.

> Prodigal Son S01 Promo VOSTFR (HD)

La finale de "Pékin Express" sur M6

Ils ne sont plus que deux duos dans l'aventure Pékin Express 2020. Le couple corse formé par Julie et Denis, finalistes de la saison 9 et les sœurs Pauline et Aurélie, qui étaient déjà arrivées en finale lors de la saison 3.

Ce qui est incroyable avec cette finale de Pékin Express, c'est que le plus difficile, à savoir sprinter sur la Grande Muraille de Chine, côtoie le plus potache et le plus familial comme atteindre un trou en soufflant une seule fois avec une paille et une bille, sur une petite muraille de Chine. Il faut passer par une arche et monter des escaliers.

Cette saison est la meilleure en audiences de Pékin Express depuis 8 ans, en tête sur les femmes et les moins de 50 ans. Le présentateur Stéphane Rotenberg, que vous voyez aussi dans Top Chef, garde la tête froide. "C'est vrai que, comme toute la télé en ce moment, c'est des chiffres spectaculaires, qui nous rappellent la télé d'il y a 10-15 ans, mais on prend ! Bienvenue à tous ceux qui redécouvrent la télévision", explique-t-il à RTL.

Et quid de la suite de Pékin Express dont le tournage a déjà commencé ? "On a tourné en Afrique, on a arrêté le tournage lorsqu'il a fallu à commencer à rentrer en France (...) Je ne sais pas quand on repartira. J'imagine que ce ne sera pas le programme qui redémarrera le premier, vu les difficultés. On est serrés dans les voitures dans Pékin Express, on va chez les gens, etc...", confie le présentateur.