publié le 04/04/2020 à 13:55

En ces temps de confinement, Jade, Eric Dussart et toute l'équipe de On Refait La Télé vous proposent une émission adaptée à la situation : Chaque samedi de 11h30 à 12h30 en direct sur RTL, nous sommes au téléphone avec différents invités pour parler télé ! Et ce matin justement, Jade et Eric Dussart sont en ligne avec :

- Mimie Mathy : La comédienne sera l'une des invités de de l'émission La boîte à secrets, présentée par Faustine Bollaert vendredi prochain sur France 3 ;

- Stéphane Plaza nous répond en exclusivité après son annonce sur les réseaux sociaux. Par solidarité avec les soignants, l'animateur télé met l'un de ses appartements à disposition pour ceux qui se battent pour nous ;

- Yannick Letranchant : Le directeur de l'info de France Télévisions nous emmène dans les coulisses du 20h de France 2 et nous explique le travail de la rédaction en cette période de crise ;

- Cyril Féraud sera de retour mercredi prochain avec La carte aux Trésors sur France 3. Un numéro en Polynésie française. Le présentateur nous parle aussi de l'avenir de ses jeux Slam et Personne n'y avait pensé après l'arrêt des enregistrements à cause de l'épidémie.

Enfin, RTL vous donne aussi toutes les infos télé de la semaine avec Rémi Jacob de Télé Loisirs !