publié le 26/12/2016 à 19:00

Au programme ce soir, un film d'animation qui s'appelle Epic, la bataille du royaume secret, à 21h sur M6. Une histoire tirée d'un ouvrage-jeunesse et qui raconte comment une jeune fille des années 2010 va rapetisser pour aider le peuple des minuscules hommes-feuilles à se battre pour leur reine et pour la survie de la forêt contre un méchant qui veut la détruire.



Ce dernier veut massacrer ce peuple de la nature et du coup, tous tremblent comme des feuilles devant lui. À sa sortie en 2014, le film a rapporté près de 269 millions d'euros de recettes.

Également au programme de ce 26 décembre, Les orgueilleux de Yves Allegret, avec Michèle Morgan, décédée le 20 décembre dernier. Ce drame franco-mexicain sorti en 1953, retrace l'histoire de Nellie, une touriste française qui perd son époux au Mexique. Les orgueilleux, est diffusé ce lundi 26 décembre sur France 5 à 20h55.