Le jeune acteur a annoncé qu'il allait arrêter "Clem", série à succès sur TF1, pour "se renouveler" et se consacrer à d'autres projets.

Crédit : TF1 Rayane Bensetti incarne un garçon homosexuel dans "Clem" sur "TF1"

par Lucie Valais publié le 23/12/2016 à 13:14

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Rayane Bensetti souhaite arrêter Clem pour se consacrer à d'autres projets professionnels. C'est en tout cas l'annonce que le jeune acteur vient de faire. À 23 ans, celui qui a également joué dans Tamara, interprétait le rôle de Dimitri Ferran depuis la cinquième saison de la série française, lancée en 2010. Depuis quelques années, Rayane Bensetti cumule les apparitions à la télévision. Après Pep's et Danse avec les Stars, il prête désormais à voix à Robin, dans Lego Batman.



Dans une interview accordée à Téléstar, le jeune comédien explique les raisons de son départ de la série. "Après trois années et un vrai enjeu pour mon personnage cette année, je vais surement partir là-dessus. Il faut savoir se renouveler", explique-t-il, avant d'ajouter : "Là je m'éclate en faisant la voix de Robin dans Lego Batman, puis j'irai faire quelques dates pour la tournée de Danse avec les Stars parce la scène me manque. Mais mon but c'est le cinéma. Après Tamara, mon premier film, j'ai reçu pas mal de propositions. J'étudie tout ça calmement pour organiser l'année prochaine" conclu-t-il.



Et les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour la série Clem. Après l'annonce du départ de Rayane Bensetti, c'est l'actrice principale qui pourrait faire une pause. Lucie Lucas serait elle, en plein burn-out.