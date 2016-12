Lucie Lucas, l'actrice de "Clem", veut faire une pause dans sa carrière

L'actrice de la série "Clem" est en burn-out et souhaite prendre une pause dans sa carrière.

Crédit : Julien Cauvin / TF1 Lucie Lucas, l'héroïne de "Clem", est victime d'un burn-out.

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 23/12/2016 à 11:50

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Lucie Lucas est à bout. L'actrice de Clem, série de TF1 sur les premiers pas de mère d'une adolescente, a expliqué à Télé-Loisirs qu'elle était victime d'un burn-out. "Il y a un moment où le moral flanche et surtout le corps. Il devient comme un écran noir où rien ne marche. C'est très difficile. Et si on tire trop sur la corde, il faut du temps pour récupérer".



Mère de deux petites filles, la comédienne est l'héroïne de Clem depuis 2010. À quelques jours de la diffusion de la nouvelle saison, qui débute le 2 janvier sur TF1, elle a confié son envie de prendre une pause dans sa carrière : "Je vais vraiment avoir besoin de temps pour moi. Je ne veux pas parler de façon définitive, mais la saison 8 sera peut-être ma dernière".



Besoin de temps pour elle et pour profiter de sa famille. "J'ai besoin de plus de temps dans ma vie personnelle, pour voir les gens que j'aime, mes enfants, ma famille, mes amis, explique l'actrice. Mais aussi dans ma vie artistique, pour voyager, rencontrer les artistes que j'apprécie, créer, écrire, réaliser, dessiner ou peindre. Des choses que je n'ai plus le temps de faire." Lucie Lucas a besoin de repos : "Je désire me régénérer".