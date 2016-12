L'émission culinaire phare de M6 revient pour une huitième saison. Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège seront présents, mais l'édition 2017 connaît quelques changements.

Crédit : Capture / M6 La saison 8 de "Top Chef" arrive en janvier 2017

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 22/12/2016 à 14:27

Les cromesquis sont bientôt de retour. La huitième saison de Top Chef, l'émission culinaire phare de M6, se dévoile un peu plus à quelques semaines de sa diffusion. Candidats, jury, épreuves, la recette du concours sera-t-elle changée ? La sixième chaîne a donné plusieurs indices ce jeudi matin sur son compte Twitter.



Bonne nouvelle, le jury de la saison précédente revient au complet pour juger les cuisiniers professionnels. Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège ont tous répondu à l'appel des couteaux et rempilent pour leur troisième saison ensemble. Comme l'année dernière, les candidats seront répartis en trois brigades, chacune dirigée par un des chefs. Petit changement tout de même, les trois jurés choisiront eux-mêmes les quatre membres de leur équipe. Jean-François Piège sera de nouveau le seul maître de l'épreuve de la dernière chance, qui sera "encore plus redoutable".

Des épreuves aux quatre coins de la France

Le tournage de la nouvelle saison a débuté le 6 octobre, même si la diffusion ne commencera pas avant fin janvier. Cette année, le jury et les candidats semblent voyager encore plus qu'à l'accoutumée pour les épreuves. L'équipe de l'émission a commencé par un arrêt de quelques jours à Saint-Tropez, dans le Var. Un tweete de Stéphane Rotenberg montre un moment de tournage de l'émission au bord de la Méditerranée le mercredi 12 octobre. Var-Matin qualifie ce tournage de "production cinématographique" mobilisant 40 techniciens autour de six candidats. Selon le quotidien le chef invité était Arnaud Donckele, qui possède trois étoiles au Guide Michelin.

Aujourd'hui #topchef est au bord de la mer pour le premier tournage du prime 2. Toujours sympa d être dans le sud ! pic.twitter.com/UST3HobHOB — Stephane Rotenberg (@Steph_Rotenberg) 12 octobre 2016

Le 18 octobre, le tournage a eu lieu chez Georges Blanc, à Vonnas. Ce chef emblématique de la gastronomie française possède trois étoiles au Guide Michelinet quatre toques au Gault & Millau. Selon le Journal de Saône-et-Loire, qui rapporte l'événement, l'épreuve des candidats devrait tourner autour de la volaille de Bresse, un des plats-signatures de Georges Blanc. C'est d'ailleurs ce dernier qui jugera les plats des différents candidats.

Le même plateau de tournage

Stéphane Rotenberg et les jurés ont posté quelques photos des décors sur les réseaux sociaux et le plateau ne semble pas avoir trop changé. La boîte noire sera de retour dans le troisième épisode de la saison pour tester les capacités gustatives des candidats. Épreuve très redoutée par les cuisiniers en compétition, elle fait partie des plus difficiles d'une saison.

La boîte noire est de retour dans top chef ! aujourd'hui début de tournage du troisième prime @M6 pic.twitter.com/4uc6DgwNZu — Stephane Rotenberg (@Steph_Rotenberg) 14 octobre 2016

Des chefs toujours aussi complices

La complicité des jurés est visible sur le plateau et en coulisses. Comme l'année dernière, Michel Sarran semble mettre un point d'honneur à taquiner Hélène Darroze.

Un coiffeur légèrement illuminé @michel_sarran #topchef #saison8 @m6officiel Une photo publiée par Helene Darroze (@helenedarroze) le 7 Oct. 2016 à 15h16 PDT

Les chefs vont même jusqu'à se reposer ensemble sur le tournage entre deux prises. Ils semblent exténué !



La date de diffusion n'est pas encore connue mais la saison huit devrait débuter le lundi 23 janvier. Qui seront les quinze candidats sélectionnés cette année ?