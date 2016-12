La comédienne Michèle Morgan est morte à 96 ans

L'actrice de "Quai des brumes" réputée pour avoir "les plus beaux yeux du cinéma" est décédée à l'âge de 96 ans a annoncé sa famille.



Elle était la jeune Nelly dans Le Quai des brumes, de Marcel Carné, aux côtés de Jean Gabin. L'actrice Michèle Morgan a marqué le cinéma français de son visage angélique, son jeu de caractère, mais aussi ses "beaux yeux bleus". La comédienne légendaire est décédée ce mardi 20 décembre à l'âge de 96 ans. "Dans sa 97ème année, les plus beaux yeux du cinéma se sont fermés définitivement ce matin, le mardi 20 décembre", a annoncé sa famille dans un communiqué.



Son rôle le plus marquant est donc sans aucun doute celui que lui offre Marcel Carné en 1938. Elle partage l'affiche avec un autre monument du septième art, Jean Gabin, qui lui murmurera l'une des plus célèbres répliques de l'histoire du cinéma : "T'as d'beaux yeux, tu sais". Une phrase écrite par Jacques Prévert, à laquelle Michèle Morgan sera associée tout au long de sa carrière au cinéma. Un échange de regards inoubliable, le temps suspendu, et la jeune femme, alors âgée de 18 ans, répond : "Embrasse-moi".

Claude Lelouch est l'un des derniers réalisateurs à avoir fait tourner la comédienne dans un long-métrage. Le Chat et la souris offre en 1975 un dernier rôle majeur à Michèle Morgan.

"Elle avait bercé mon enfance, mon adolescence, confie, ému, le réalisateur. C'était la grande star de l'avant-guerre, de la guerre et de l'après-guerre. On ne mesurera jamais à quel point elle a survolé le cinéma français. C'était un grand bonheur pour moi de la faire tourner".

Prix d'interprétation féminine à Cannes

Simone Renée Roussel, de son vrai nom, avait découvert la scène avec des spectacles au Casino de Dieppe avant son premier rôle dans un film : Mademoiselle Mozart en 1935. Ensuite, les tournages ne vont pas s'arrêter : Gribouille de Marc Allégret avec Raimu en 1937, Le Quai des brumes, de Marcel Carné, sorti en 1938, bien évidemment, Remorques (1941), de Jean Grémillon, avec de nouveau Jean Gabin.



En 1946, Michèle Morgan reçoit le Prix d'interprétation féminine à Cannes pour son rôle de Gertrude dans le film La Symphonie Pastorale de Jean Delannoy. L'adaptation du roman éponyme d'André Gide a également été récompensée par la Palme d'or. Par la suite, on retrouvera l'actrice dans Les Sept péchés capitaux, film à sketchs, avec Claude Chabrol, en 1952, Napoléon de Sacha Guitry en 1955 ou encore dans Landru, en 1963, où elle incarne une femme extraordinaire.

Un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière

Après une longue pause, au cours de laquelle elle se consacre essentiellement à la peinture, Michèle Morgan revient dans Le Chat et la Souris de Claude Lelouch, son dernier grand rôle, en 1975. Elle réapparaîtra par la suite épisodiquement pour la télévision, le cinéma ou le théâtre. Michèle Morgan a présidé le jury du Festival de Cannes en 1971. En 1992, l'actrice a été couronnée d'un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.