publié le 31/12/2018 à 12:20

Andreas succède à Roxane en tant que "Prodige". Le jeune chanteur lyrique de 16 ans a remporté, samedi 29 décembre, le concours de talent junior de France 2 saison 5. Devant 2,5 millions de téléspectateurs, Andreas Perez Ursulet a été sacré gagnant de Prodiges sur France 2, recevant son trophée des mains de Daphné Bürki, la présentatrice de l'émission.



"Je suis dans une incompréhension totale, avec plein de sentiments qui surgissent de partout. C'est incroyable. Je ne m'attendais pas vraiment à gagner, j'étais dans l'état d'esprit de me faire plaisir, de faire ce que j'avais à faire et d'être heureux de l'avoir fait", confie l'artiste après sa victoire dans une vidéo postée sur le site de l'émission.



Mais qui est ce jeune talent de 1m90 qui a bluffé le jury et les spectateurs durant deux émissions ? À tout juste 16 ans, Andreas habite à Paris et est en classe de première TMD (Techniques de la musique et de la danse ndlr.). S'il avait bluffé le jury lors des auditions avec sa voix et son interprétation, c'est cette fois avec l'Adagio en sol mineur de Tomaso Albinoni qu'il a réitéré l'exploit, samedi sur France 2. Un morceau qui lui aura permis de s'imposer sur Lynn et Chloé, dernières candidates en lice de cette saison 5 qui s'est achevée sur France 2.

Bravo à Andréas, c'est lui le Prodige 2018 ! ¿ #Prodiges pic.twitter.com/Q7ZNe6uX99 — France 2 (@France2tv) 29 décembre 2018