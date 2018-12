publié le 23/12/2018 à 03:01

Alors que l'acte 6 des "gilets jaunes" s'est déroulé samedi 22 décembre, Edwy Plenel ne cache pas sa sympathie pour les porteurs de chasuble. "C'est une révolte pour l'égalité", salue le cofondateur de Mediapart sur le plateau d'On n'est pas couché.



Selon l'ancien directeur de la rédaction du journal Le Monde, les "gilets jaunes" ne sont pas contre l'impôt, mais réclament simplement d'avantage d'égalité. Or la politique conduite par Emmanuel Macron permet aux grandes fortunes de payer beaucoup moins d'impôts, tandis que les autres, notamment avec l'impôt indirect, "payent plus".

Et les mesures annoncées le 10 décembre par le président de la République ne changeront rien à la fronde des Français, selon le journaliste, notamment parce qu'elles sont tardives et insuffisantes. Emmanuel Macron, qui a cédé à cause de la confrontation, "protège le fond de sa politique", peste Edwy Plennel face à Laurent Ruquier.

"Les gens veulent qu'on remette l'ISF", or il ne l'a pas fait, explique-t-il. Et Edwy Plenel d’espérer que cette révolte, qui lutte contre un monde qui considère qu'il doit "s'approprier la richesse pour lui seul", "continuera" et "passera le cap" des fêtes de Noël.