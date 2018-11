publié le 23/11/2018 à 14:07

Ils seront vingt à s'affronter face à toute l'Europe pour l'Eurovision Junior 2018. C'est Stéphane Bern qui assurera pour la France la présentation de cette version jeunesse du célèbre concours de chant. Il sera diffusé en direct de Minsk en Biélorussie ce dimanche 25 novembre à partir de 16 heures sur France 2. Pour l'Eurovision Junior, le vainqueur est sacré après le lent calcul des points partagés entre le jury et le public, mais cette fois les téléspectateurs pourront voter pour le candidat de son propre pays. Une grande différence avec la compétition originelle.





L'Europe de l'Est - particulièrement fan de l'Eurovision - est représentée dans toute sa diversité cette année. L'Ukraine aura pour ambassadrice Darina Krasnovetska avec Say Love, le Kazakhstan soutiendra Daneliya Tuleshova avec Òzine Sen, l'Albanie Efi Gjika avec Barbie, la Russie envoie Anna Filipchuk avec Unbreakable, l'Azerbaïdjan par Fidan Huseynova avec I Wanna Be Like You, la Biélorussie par Daniel Yastremski avec Time, la Serbie par Bojana Radovanovic avec Svet, la Georgie par Tamar Edilashvili avec Your Voice, l'Arménie par L.E.V.O.N. avec L.E.V.O.N., ,et la Pologne par Roksana Wegiel avec Anyone I Want To Be.

La France sur le retour et l'Australie

Pour le bassin méditerranéen, le Portugal sera représentée par Rita Laranjeira avec Gosto de Tudo (Já Não Gosto de Nada), l'Italie par Melissa & Marco avec What Is Love ?, Israël par Noam Dadon avec Children Like These, la Macédoine par Marija Spasovska avec Doma et Malte par Ela Mangion avec Marchin' On. Cette année, la France revient sur le devant de la scène en participant à cette compétition. C'est la gagnante de The Voice Kids Angelina qui portera nos couleurs avec Jamais sans toi.

Nos voisins du Nord enverront quant à eux Max and Anne avec Samen pour les Pays-Bas, Taylor Hines chantera Iou pour l'Irlande et le Pays de Galles aura Manw qui montrera ses talents en gaélique avec le titre Berta.



Comme pour l'Eurovision des adultes, l'Australie a été autorisée - en tant que pays adorateur de la compétition, à envoyer une candidate malgré l'éloignement géographique. C'est Jael qui enflammera la scène de Minsk avec son hymne fédérateur Champion.