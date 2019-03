publié le 16/12/2018 à 14:30

La saison 5 de "Prodiges" sur France 2

Le talent n’attend pas le nombre des années, et Prodiges le prouve ! À l’occasion de la cinquième édition, le programme revient sur France 2 à partir du 22 décembre prochain ! Aux commandes, Daphné Bürki, nouvelle venue dans la famille, qui sera accompagnée d'un jury d'exception : la soprano Elizabeth Vidal, le violoncelliste Gautier Capuçon et, pour la première fois dans l’émission, la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla.

Daphné Bürki reprend les rênes de l'émission "Prodiges", bientôt sur France 2

Prodiges, le premier concours de talents ouvert aux jeunes virtuoses du classique, s'invite cette année au Zénith de Montpellier pour deux soirées exceptionnelles. Cette saison, 14 jeunes talents se produiront à nouveau sur le thème du 7e art et seront accompagnés par l'Opéra Orchestre National Montpellier Occitanie, sous la direction de Zahia Ziouani.

Ces jeunes artistes, âgés de 10 à 16 ans, sont répartis dans trois catégories : la danse, le chant et les instruments. Les trois meilleurs de chaque catégorie s'affronteront lors de Prodiges, la finale pour tenter de remporter le titre tant convoité de "Prodige de l'année 2018".

Daphné Bürki aime un peu, beaucoup, passionnément...

Le 27 août dernier, Je t'aime etc..., diffusé en semaine de 15h05 à 16h05, a fait son retour sur France 2 pour une deuxième saison. Les fondamentaux de l'émission ont été conservés mais également renforcés : l'exploration des sentiments amoureux sous toutes leurs formes, l'esprit de bande, le propos informatif et divertissant, l'expertise des chroniqueurs spécialisés, mais surtout l'énergie et le ton de la meneuse Daphné Bürki. La quotidienne, reflet de l'air du temps, vit davantage au rythme de l'amour émotion et de l'actualité.

Daphné Bürki aux commandes de "Je t'aime etc" chaque après-midi sur France 2

Comment parler des rapports entre les sexes en 2018 ? La parole s'est libérée après l'affaire Weinstein. Engagée au service des femmes, Je t'aime etc... s'empare d'événements comme le premier anniversaire de MeToo ou la journée contre les violences faites aux femmes. Des femmes dont le parcours peut être une source d'inspiration sont régulièrement invitées dans la rubrique "Femmes à suivre".



La quotidienne de France 2 répond aux questions que se posent les téléspectateurs et se fait leur porte parole avec les rubriques "Avec vous" ou encore "Les ados dans le miroir". Daphné Bürki, elle, rencontre une personnalité dans sa chambre pour lui parler d'amour et de sentiments.



Comma la saison précédente, la présentatrice est entourée de sa bande de chroniqueur. On retrouve ainsi Janane Boudili avec les dernières nouveautés de la mode et du digital, Caroline Diament avec le courrier du cœur, André Manoukian avec ses playlists ainsi que la Manoukian-thérapie destinée à soigner en musique tous les bobos du cœur, mais aussi Alexandra Hubin et Caroline Weil.



Cette année, de nouveaux visages se joignent ponctuellement à la bande de Daphné Bürki : Judith Sibony sonde l'âme des artistes avec "Parlez-moi d'amour", Bastien Collignon part à la rencontre de français dont le cœur bat pour une cause et Leila Ghandi nous fait découvrir ce que aimer ou ne pas aimer veut dire à travers le monde.



Ces chroniqueurs donnent leur avis sur l'actualité au cours d'une séquence placée en début d'émission "Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément...". Tour de table sur plusieurs infos relevées dans l'actualité : une image, une vidéo et un article qui font écho à l'amour au sens large.