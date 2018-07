publié le 31/12/2017 à 00:30

"J'ai l'impression d'être dans un rêve". Ce sont les premiers mots de Roxane Macaudière, 16 ans, après avoir remporté la finale de Prodiges. Ce samedi 30 décembre, sur France 2, la jeune chanteuse s'est démarquée grâce à son interprétation de Caruso, de Lucio Dalla.



Neuf talents de la musique classique, tous âgés de 16 ans maximum, ont participé à la finale de ce concours. Divisés en trois catégories, la danse, le chant et l'instrument, ils se sont produits face au jury composé du danseur Patrick Dupond, de la soprano Élizabeth Vidal et du violoncelliste Gautier Capuçon. Le tout sous la supervision de Marianne James, présentatrice de ce concours annuel depuis 2014.

Dans chaque catégorie, trois candidats ont été sélectionnés pour participer à cette soirée exceptionnelle. Un talent de chaque catégorie a été retenu pour le titre de Prodige 2017. Roxane s'est ainsi mesurée à Maxime, 10 ans, qui a joué la musique du film La Liste Schindler, et Jasmine, 11 ans, qui a dansé sur la bande-originale de Lawrence d'Arabie. Chacun a remporté une bourse de 5.000 euros; la gagnante a vu la sienne doublée.

> Roxane chante "Caruso" de Lucio Dalla

Entre études et musique

Lors de la première partie du concours, diffusée le 23 décembre, Roxane Macaudière avait instantanément bluffé le jury avec son interprétation de La Wally, d'Alfredo Catalani. Comme le rapporte Le Parisien, l'adolescente est en 1ère L à Montbrison, dans la Loire. Des études qu'elle conjugue avec sa passion : par le biais d'une option "musique lourde", elle suit des cours de technique vocale à la Maîtrise de la Loire.



Le quotidien régional indique que l'adolescente s'est passionnée très tôt pour la musique. Dès 4 ans, elle rejoint la chorale d'enfants de la Maison des jeunes et de la culture de Feurs (Loire), dirigée par son père. Elle s'essaye ensuite au théâtre. Et malgré son jeune âge, ce bagage lui a déjà permis de se produire sur les scènes des Opéras de Vichy et de Saint-Étienne dans La Flûte enchantée. Une lancée sur laquelle elle compte bien continuer: "J’envisage totalement de devenir chanteuse professionnelle. Mon but est de vivre de la musique", a-t-elle confié au Parisien.



Humble, la jeune fille s'est confiée sur France 2 après avoir été désignée comme gagnante de sa catégorie, avant de remporter le titre de Prodige 2017: "Dans ma tête, j'ai déjà gagné, parce que j'ai eu des commentaires inattendus. Et le reste, ce n'est pas important. C'est juste (...) une récompense, mais je n'appelle pas ça gagner. J'appelle juste ça être récompensée encore plus. Donc oui, j'aimerais, mais je pense qu'on le mérite tous."

> Interview de Roxane, gagnante de la catégorie Chant