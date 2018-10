publié le 24/10/2018 à 18:18

C'est l'une des séries préférées des Français et sa suite arrive très bientôt sur nos écrans. Dix pour cent sur France 2 diffusera sa tant attendue saison 3 à partir du mercredi 14 novembre à 21h précises. Mathias (Thibault de Montalembert), Andréa (Camille Cottin), Gabriel (Grégory Montel), Hicham (Assaad Bouab) et toutes les stars françaises imaginables de la télévision, du cinéma et de la chanson seront à l'affiche.



La saison 3 semble aborder la suite des aventures de nos agents avec la dramaturgie et la cocasserie que nous leur connaissons. L'une des force de la série - convaincre de vrais stars d'incarner à peu près leur propre rôle - fait encore des miracle.

Cette troisième saison comptera parmi ses prestigieux invités : Line Renaud, Jean Dujardin, Monica Bellucci, Joey Starr, Isabelle Huppert, Béatrice Dalle ou encore Julien Doré. Certains sont des habitués et ils reprendront leurs rôles de stars... plus ou moins stables.