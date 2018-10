Marie-Claude Pietragalla intègre le jury de "Prodiges"

publié le 24/10/2018 à 10:44

Dans quelques jours, l'étoile de la danse Marie-Claude Pietragalla partira à Montpellier où France 2 enregistrera la demie finale puis la finale de son grand concours annuel de musique classique, de chant lyrique et de danse : Prodiges.



Ce n’est pas la première expérience télé de Marie-Claude Pietragalla qui - c’est un hasard - remplace dans Prodiges celui qui l'a nommée étoile en 1990 : Patrick Dupont. Ce dernier est parti dans Danse avec les stars, émission où, avant lui, Marie Claude-Pietragalla était jurée… Un échange en somme.



Pour la danseuse, Prodiges correspond aux valeurs de la danse qu’elle défend "l’engagement de toute une vie", dit-elle en exclusivité au micro de RTL. Plus de 1.000 jeunes ont postulé dans les 3 domaines : danse, instruments et chant. Au total, 150 ont passé le casting et 15 se présenteront sur la scène du théâtre de Montpellier. L'émission est produite par Endemol-Shine et elle sera diffusée en fin d’année sur France 2.