Procès Johnny Depp - Amber Heard : quelles conséquences pour leurs carrières ?

Les Américains n'avaient pas été aussi captivés par un procès depuis celui d'O.J. Simpson. Les dernières plaidoiries dans le procès opposant Johnny Depp à Amber Heard ont eu lieu vendredi. Les jurés sont en délibérations avant de prononcer les sanctions à l'égard des deux parties. Derrière ce couple qui se déchire, c'est aussi leur avenir à Hollywood qui se joue et ainsi des millions de dollars.

Chacun estime que la diffamation de l’autre a eu un impact sur sa carrière. Johnny Depp est convaincu qu’à cause de l'édito de son ex-femme, deux jours plus tard Disney a annoncé ne plus travailler avec lui sur Pirates des Caraïbes. De son côté, Amber Heard estime que son rôle dans Aquaman 2 a été raboté à cause de l’affaire. L’avocate de Johnny Depp a assuré au jury que tout cela n’était pas une question d’argent, qu’il s’agissait surtout de nettoyer son honneur, même si l’acteur réclamait 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Un peu difficile à croire donc.

Certains analystes de culture pop estiment qu’il ne sortira pas indemne de ce procès, car trop de vieux fantômes de son passé son venus témoigner à la barre de qui il était vraiment. Toutefois, une nouvelle rumeur a fait surface vendredi, affirmant que Johnny Depp et son ex, Winona Rider, joueraient ensemble dans Beetlejuice 2. Seul le temps montrera les conséquences réelles de ce procès pour le comédien. Quant à Amber Heard, dont la réputation a été piétinée par de nombreux soutiens de Johnny Depp, elle réclame 100 millions de dollars, très certainement car elle sait que continuer à Hollywood sera très difficile pour elle.

