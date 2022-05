Procès Johnny Depp - Amber Heard : Kate Moss témoigne en faveur de l'acteur

Kate Moss a démenti mercredi 25 mai les rumeurs selon lesquelles son ex-compagnon Johnny Depp l'aurait poussée dans un escalier durant leur relation, lors d'un témoignage de moins de 3 minutes, apporté au procès en diffamation intenté par l'acteur à son ex-femme Amber Heard.

La top model est apparue par liaison vidéo depuis l'Angleterre. Amber Heard avait sous-entendu plusieurs fois qu'elle n'était pas la première victime de violences conjugales de l'acteur, qui aurait jeté dans les escaliers Kate Moss, avec qui il était en couple de 1994 à 1998, lors d'un voyage en Jamaïque. La principale concernée a donc livré sa version des faits.

"Johnny a quitté la chambre avant moi. Il y avait eu un orage et j'ai glissé sur les marches en sortant de la chambre. Je me suis fait mal au dos. J'ai hurlé. Il est revenu en courant pour m'aider, m'a porté jusqu'à ma chambre et m'a apporté des soins médicaux", a-t-elle raconté par liaison vidéo depuis l'Angleterre.

Et d'ajouter qu'au cours de leurs quatre années de liaison, Johnny Depp ne l'avait jamais poussée, frappée ou jetée dans aucun escalier. De quoi saper la crédibilité du témoignage d'Amber Heard.

