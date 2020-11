"Les Animaux fantastiques" : les conséquences du départ de Johnny Depp

publié le 10/11/2020 à 15:15

C'est une nouvelle qui vient bouleverser la production des Animaux fantastiques. Le grand méchant de la saga, le mage noir Gellert Grindelwald incarné par Johnny Depp, va devoir changer de visage. La présence de l'acteur était, depuis le début de l'affaire Amber Heard, un des nuages noirs qui ternissait la franchise. En se débarrassant de l'acteur, Warner Bros vient de gagner une grande tranquillité pour le reste du cast qui n'aura plus à marcher sur des œufs devant les questions des journalistes sur Johnny Depp. La production va simplement devoir résoudre le problème J.K. Rowling et ses positions transphobes.

Mais Les Animaux fantastiques vont devoir gérer deux problèmes de taille. Le premier est financier et le deuxième est créatif. Les agents de l'acteur ont, tout d'abord, bien fait leur travail en rédigeant le contrat de Johnny Depp. En effet, l'acteur va, même s'il n'apparaît plus à l'écran, toucher l'intégralité de son salaire. La production va donc devoir dire au revoir à 10 millions de dollars et devra peut-être donner une somme équivalente à l'acteur qui va remplacer la star de Pirates des Caraïbes...

L'autre grand problème sera un problème de cohérence. Ce n'est pas la première fois que la saga Harry Potter remplace au pied levé un acteur principal. Albus Dumbledore a déjà été remplacé après la mort de Richard Harris. Michael Gambon a pris sa succession à partir du troisième film, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Si le jeu plus agressif de Gambon a été critiqué par certains fans (en particulier dans La Coupe de feu), la transition a été plutôt douce. Pour le rôle de Gellert Grindelwald, de nombreux acteurs ont déjà donné leurs visages. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, Jamie Campbell Bower incarne le jeune sorcier dans un flashback quand Michael Byrne le joue vieillissant, enfermé dans la prison d'Azkaban.

La tentation d'effacer Depp complètement

Dans les Animaux fantastiques, c'est Johnny Depp qui incarne le sorcier quinquagénaire. Petit problème pour les spectateurs, le personnage de Gellert Grindelwald a une passion certaine pour les métamorphoses. Ainsi, dans le premier film de la franchise, c'est Colin Farrell qui joue Gellert Grindelwald. Grindelwald emprunte en effet le corps du chef de la police magique américaine (Percival Graves, joué par Farrell) et ce n'est qu'à la fin du film que l'on découvre le subterfuge. De quoi faire regretter cette idée aux producteurs aujourd'hui qui aurait eu tout à gagner en proposant directement le rôle de Grindelwald à Colin Farrell...

Reste à savoir : comment intégrer le changement d'acteur dans l'histoire ? Les Animaux fantastiques peuvent incorporer une nouvelle métamorphose de l'acteur mais il faudra alors justifier cet énième changement d'apparence. On ne comprendrait pas forcément pourquoi Grindelwald changerait de visage, en particulier lors de son duel face au jeune Dumbledore, son grand amour (Jude Law) dans le cinquième film de la saga... Johnny Depp a tourné une scène et Warner Bros pourrait être tenté de l'utiliser pour expliquer la situation si elle suivait cette voie de la métamorphose.

La solution la plus simple serait de ne pas faire de ce changement de casting un évènement. Comme pour Dumbledore dans la série Harry Potter après la mort du premier acteur, un changement brut et direct pourrait bien être la solution la plus facile et la moins confuse pour la saga. Grindelwald dispose d'attributs physiques suffisamment particuliers pour qu'un autre acteur porte le rôle sans souci. Il suffit de donner au nouveau comédien des yeux vairons, des cheveux blancs, une petite moustache et les costumes du sorcier et les spectateurs n'y verront que du feu. Reste à savoir si le réalisateur voudra imiter le jeu de Johnny Depp avec son nouveau comédien ou, au contraire, rayer Depp de la mémoire collective et miser tout sur une interprétation et un look parfaitement différents. Aucun nom n'a été avancé par Warner Bros pour prendre la suite de l'aventure.