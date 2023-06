Prix Chaffanjon 2023 : découvrez les lauréats et les reportages primés

La présidente-directrice générale de Radio France, Sibyle Veil, la présidente du fonds de dotation Philippe Chaffanjon, Camille Chaffanjon, l'académicien et président d'honneur Dany Laferrière, académicien ainsi que Pierre Haski en sa qualité de président du jury ont dévoilé ce vendredi 16 juin 2023 la liste des lauréats français et haïtien du Prix Philippe Chaffanjon.

Depuis 10 ans, cette récompense permet de mettre la lumière sur des reportages audacieux et singuliers. Une dixième édition qui a une saveur toute particulière puisqu'après tant d'années et 20 reportages récompensés depuis 2013, elle sera la dernière.

Parmi la soixantaine de candidatures, le jury a primé cette année :

- Prix du reportage français : Centrafrique : le soft power russe par Clément Di Roma et Carol Valade pour Arte.

En République centrafricaine, l’un des pays les plus pauvres du monde, la Russie place ses pions depuis quelques années. Grâce à la société Wagner, une armée secrète de mercenaires au service du Kremlin, elle protège le régime de Faustin-Archange Touadéra en échange de ressources minières. En profitant de la perte d’influence de la France dans cette ancienne colonie, la Russie sous couvert d’apporter une stabilité, s’impose dans ce pays régulièrement en proie aux conflits. Clément Di Roma et Carol Valade ont rencontré les Centrafricains qui soutiennent les Russes et relaient leur propagande, mais aussi les victimes de leurs exactions qui, elles, témoignent à visage caché.

- Prix du reportage haïtien : Haïti : le calvaire des mères célibataires par Ronel Paul pour Zoom Haïti News.

À Haïti 60% de familles sont monoparentales. Généralement, ce sont les femmes qui prennent seules la charge des enfants. Aux Gonaives, nord-ouest du pays, alors que certaines mères célibataires vont sur des sites de décharges sauvages pour récupérer des objets qu’elles vont ensuite vendre, d’autres se rendent dans des carrières de sable sauvages dans les montagnes qui surplombent la ville pour trouver de quoi assurer la survie des enfants. Ce reportage montre la réalité de ces mères célibataires livrées à elles-mêmes et qui sont obligées d’effectuer des travaux extrêmement pénibles pour prendre soin de leurs enfants.

Le jury de cette dixième édition, présidé par Pierre Haski, président de Reporters Sans Frontières et chroniqueur géopolitique à France Inter, était composé de Matthieu Aron journaliste L’Obs, Philippe Antoine, directeur des rédactions de BFM Régions, Florence Aubenas journaliste pour Le Monde, Alexandre Brachet DG et fondateur UPIAN, Charlotte Chaffanjon journaliste à Libération, Jean-Pierre Dorian rédacteur en chef du journal Sud Ouest, Jacques Expert auteur, ancien grand reporter France Inter et ancien directeur des programmes et de l’antenne RTL, Olivier Geay rédacteur en chef à RTL, Isabelle Labeyrie journaliste, cheffe du pôle Europe de France Info, Franck Moulin directeur de la rédaction et DGA de l’info de RTL et Fanny Stenneler journaliste à France TV.

L'ultime édition

"Dans le fracas du monde, le journalisme est au rendez-vous pour raconter, montrer, décrypter… Le jury du Prix Chaffanjon a choisi cette année de mettre en valeur des enquêtes et des récits exigeants sur des sujets pertinents. Il n’y a pas de 'grands' ou de 'petits' sujets, il y a d’abord du journalisme, c’est ce que montre une nouvelle fois le prix. En 2023, c’est plus que jamais indispensable", a déclaré Pierre Haski.



Créé en 2013 en hommage à Philippe Chaffanjon, les organisateurs du Prix ont décidé d’un commun accord d’y mettre un terme après dix ans d'existence et de se consacrer à d’autres projets. Initié par sa famille et une quinzaine de journalistes faisant partie de l’entourage professionnel et amical de Philippe Chaffanjon, le Prix a eu pour ambition de valoriser un travail de terrain exigeant et nécessaire.



"C’est avec émotion et fierté pour le travail journalistique mis en lumière ces 10 dernières années que nous annonçons la fin du Prix Philippe Chaffanjon. La valorisation du journalisme de terrain est nécessaire et le devoir d’informer est plus que jamais primordial dans un monde complexe. Si le Prix Philippe Chaffanjon s’arrête, notre profond attachement à l’information et à la profession perdurent", a indiqué Camille Chaffanjon.



Le Prix Philippe Chaffanjon a remercié l’ensemble des partenaires et les dirigeants des organisations qui ont permis de le faire vivre : Radio France, M6, RTL, Orange, FNAC, Sud-Ouest, Le Festival International de Journalisme, Haïti Futur... Mais également toutes les personnalités des médias ou non, qui ont accompagnées ce prix depuis la première édition.