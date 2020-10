Prix Chaffanjon du reportage multimédia 2020 : découvrez les Lauréats

publié le 08/10/2020 à 08:35

Pour la sixième année consécutive, deux reportages de terrain sont récompensés par le prix Philippe Chaffanjon, du nom grand reporter qui fut également rédacteur en chef de RTL. Ce prix a pour but de promouvoir le reportage de terrain ainsi et de mettre en valeur les jeunes talents, en France et à Haïti, pays où Philippe Chaffanjon s'était particulièrement impliqué.



Pour l'édition 2020, Florence Aubenas, Présidente du Jury et Dany Laferrière Président d’Honneur du Prix Philippe Chaffanjon ont décerné les prix 2020 à deux reportages multimédias d’enquête, un français et un haïtien.

Le Prix du reportage français est attribué à "Jean-Michel Bazire, Le Zidane du Trot" réalisé par Stéfan L’Hermitte avec Franck Seguin et Hervé Ridoux. Ce reportage a été publié sur le site de L’Équipe sous le format "Explore".

Le Prix du reportage haïtien est lui décerné à "Haïti : À la rencontre des filles vendues" réalisé par Marc-Evens Lebrun, Luckenson Jean et Websder Corneille et publié sur le site de Loop Haiti.

L’enquête de Stéfan L'Hermitte, "Jean-Michel Bazire, Le Zidane du Trot" se penche sur "Le Roi de Vincenne", Jean-Michel Bazire, driver de trot invincible aux plus de 6.000 victoires, taiseux et secret. Dans ce reportage multimédia intuitif et documenté, le journaliste raconte avec le protagoniste lui-même et son entourage la formidable carrière de ce sportif hors-norme.

Le reportage "Haïti : À la rencontre des filles vendues", réalisé en deux temps, met en lumière une pratique baptisée "Alantran", qui s’apparente à une forme de vente d’enfants aux "Verrettes" commune d'Haïti, dans une localité appelée ‘"Démaré". Qualifiée de "vente d’enfants" par certains et de "coutume" par d’autres, cette pratique préoccupe au plus haut point les institutions locales et internationales, évoluant dans le domaine de la protection de l’enfance.

Appel à candidatures pour le prix Philippe Chaffanjon 2021

Le Prix Philippe Chaffanjon lance l’appel à candidatures pour sa huitième édition, du 8 octobre au 31 décembre 2020 qui récompensera un reportage publié sur un site de presse français et un reportage publié sur un site de presse haïtien.

Ne pouvant ignorer l’installation solide de nouveaux moyens d’expression dans le paysage de l’information, le Prix Philippe Chaffanjon élargit le champ des candidatures. Reportages multimédias, podcasts, vidéos d’investigation, enquêtes filmées, ou tout autre format innovant sera admissible tant qu’il est publié dans l’année sur un site de presse.

Le jury présidé par Florence Aubenas rappelle que la qualité journalistique et les reportages racontant le monde de manière objective sont des critères primordiaux de sélection. Chacun des reportages primés est doté d’un prix de 2500 euros, remis lors d’une cérémonie à la Maison de Radio, et sera publié sur les sites Internet des médias partenaires.

Conditions de candidature

• Le sujet et le format sont libres

• La carte de presse n’est pas obligatoire

• Les candidats doivent être majeurs

• Un seul reportage doit être envoyé par candidature

• Le reportage doit déjà avoir été diffusé par un site de presse français ou haïtien durant l’année 2020

• Les candidatures sont à déposer sur le site : www.prixphilippechaffanjon.org

Jury et partenaires de l’édition 2021

Le jury de cette huitième édition présidé par Florence Aubenas réunit des journalistes et personnalités des médias de premier plan : Matthieu Aron (journaliste L’Obs), Alexandre Brachet (DG et fondateur UPIAN), Charlotte Chaffanjon (journaliste, auteure), Jacques Expert (auteur, ancien journaliste France Inter et RTL), Guillemette Faure (journaliste M Le Magazine du Monde), Olivier Geay (rédacteur en chef RTL), Jean-Pierre Dorian (rédacteur en chef Sud-Ouest), Pierre Haski (Président RSF, éditorialiste France Inter), Isabelle Labeyrie (journaliste, cheffe du pôle Europe France Info), Franck Moulin (Directeur adjoint de la rédaction BFM TV), Patrick de Saint-Exupery (Grand Reporter), Fanny Stenneler (Journaliste France TV).



Le Festival International de Journalisme organisé par le Groupe Le Monde devient partenaire du Prix. Depuis 2017, le FIJ organise un événement centré autour du journalisme sous toutes ses formes à Couthures-sur-Garonne, village dans le Lot-et-Garonne (47) où Philippe Chaffanjon avait ses attaches depuis 15 ans.