publié le 26/04/2019 à 13:55

Une visite en Nouvelle-Zélande aux allures de recueillement. Le prince William a rendu hommage jeudi 25 avril 2019 aux militaires néo-zélandais et australiens à Auckland à l'occasion des cérémonies de l'"Anzac Day", un moment particulièrement émouvant cette année, six semaines après le carnage commis dans les mosquées de Christchurch. Le lendemain, il a rencontré des survivants du massacre



La Journée de l'Anzac est célébrée le 25 avril en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle est la principale fête nationale des deux pays. À l'aube, les deux nations se lèvent pour une messe traditionnelle afin de commémorer le début des premières attaques des soldats de l'Australian and New Zealand Army Corps (Anzac) sur la péninsule de Gallipoli, dans l'ouest de la Turquie, au matin du 25 avril 1915. Parmi les soldats déployés à Gallipoli au sein de l'Anzac, 11.500 ont péri. Cet épisode meurtrier de la Première Guerre mondiale a contribué à forger les identités de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande en tant qu'États indépendants.

Le duc de Cambridge, qui a fait le voyage en solitaire, sans son épouse Kate Middleton, a déposé une gerbe lors d'une cérémonie à l'Auckland War Memorial Museum. Vendredi 26 avril 2019, accompagné de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, il a rencontré à Christchurch des survivants du carnage commis le 15 mars dans des mosquées de la ville. Il a rendu hommage à la réaction "remarquable" des Néo-Zélandais après cette tragédie.

Environ 160 personnes étaient rassemblées à la mosquée al-Nour pour la venue du petit-fils de la reine Elizabeth II, laquelle est officiellement la cheffe de l'État néo-zélandais. Cet "acte de violence était destiné à changer la Nouvelle-Zélande mais vous avez montré dans le deuil de la Nation la profondeur de votre empathie, de votre compassion, de votre chaleur et de votre amour", a-t-il dit en arrivant à la mosquée après avoir rencontré les médecins et infirmiers qui s'étaient occupés des blessés le jour du carnage.