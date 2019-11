Céline Dion : "J'ai du être forte pour moi-même"

publié le 23/11/2019 à 14:30

Céline Dion n'a jamais été une star. Les stars sont mystérieuses et Céline n'a rien à cacher. L'amour, la mort, les enfants, les rires, les larmes. Les pages de sa vie sont celles d'un livre ouvert dans lequel chacun peut se plonger. A moins qu'on ait oublié quelques chapitres secrets. Des fêlures lointaines, des absences, des regrets dont elle seule, connaît l'existence...





Céline Marie Claudette Dion est née le 30 mars 1968 dans la banlieue de Montréal. Quatorzième enfant d'une famille modeste. Le père, Adhémar, a longtemps été bûcheron, et la mère Thérèse, vendeuse dans un magasin...Tous les week ends, les Dion, guitare et accordéon, animent les mariages et les kermesses paroissiales. On les surnomme "la famille musicienne de Charlemagne". La petite ville où ils vivent et ou ils ont ouvert un piano-bar, Le Vieux Baril...



Céline Dion, née sous le signe des tambours et des trompettes, n'échappe évidemment pas à la loi du spectacle. Elle n'a que cinq ans et déjà on remarque sa voix claire et sa totale absence de trac. Capable de chanter en public pour le mariage de son frère cette chanson qui passe à la radio québécoise (Du fil, des aiguilles et du coton). Et de monter presque tous les soirs sur la scène du restaurant familial.



La mère de Céline Dion est depuis longtemps convaincue que sa fille connaîtra, elle, la célébrité. Thérèse Dion devient donc du jour au lendemain le premier agent, le premier impresario et le premier auteur de Céline. Elle pense que pour se démarquer, sa benjamine prodige ne doit pas interpreter, comme dans le bar familial, des standars de Aretha Franklin. Mais tout simplement ses propres morceaux...En quelques jours, la mère écrit donc les paroles de "Ce n'était qu'un Rêve" et en confie la mélodie à Jacques, l'un de ses fils...Un bricolage familial qui va conduire Céline Dion sur la route du succès.





En ce mois de janvier 1981, Céline Dion, 12 ans, accompagnée de sa mère, est debout dans un bureau surchauffé de Montréal où trône un jeu de Backgammon. La petite fille n'a rien d'une miss.. Mince, pâle, pas très jolie, des sourcis charbonneux et une dentition irrégulière. Face à elle, René Angelil, 39 ans. Producteur de disques issu d'une famille de chrétiens libano-syriens. Visage halé, pas encore de barbe, cheveux mi-longs, et sourire éclatant.





Ce rendez-vous entre René Angelil et Céline Dion a failli ne jamais avoir lieu. Quand la famille lui a adressé une enveloppe kraft contenant une cassette audio avec trois chansons de la petite dernière, Angelil ne l'a pas ouverte. Oubliée dans un tiroir. Le frère de la chanteuse a alors insisté au téléphone, assurant qu'il allait passer à côté d'une révélation. René Angelil a donc écouté la cassette et le temps s'est arrêté. Vrai ou faux ? Il dira que ses yeux se sont emplis de larmes. Il ajoutera que la dernière fois qu'il avait éprouvé la même sensation, c'était en 1976 quand il avait assisté à Las Vegas, huit mois avant sa mort, au tout dernier concert de son idole, le King Elvis Presley.

René Angélil va changer la vie de Céline Dion... Ancien leader des Baronets, un groupe qui reprenait en boucle les tubes des Beatles. Ephémère acteur dans une comédie érotique québécoise, Après Ski, Angelil a déjà lancé par le passé quelques talents. Pourtant cette Céline Dion, a quelque chose de plus. La jeunesse bien sûr, la voix certainement mais surtout cette grâce qui dans peu de temps va émouvoir des centaines de milliers de spectateurs...